Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews.

Την Τσικνοπέμπτη, στις 12 Φεβρουαρίου, η μπριζόλα γίνεται υπόθεση σοβαρή. Η Μυρσίνη Λαμπράκη μεταφέρει τη φιλοσοφία του Βάσκου Victor Arguinzoniz, του μάστορα της φωτιάς πίσω από το θρυλικό εστιατόριό του «Asador Etxebarri» στην κοιλάδα του Atxondo -φιγουράρει στη δεύτερη θέση της λίστας των World’s 50 Best Restaurants- σε 10 συμβουλές που αλλάζουν τον τρόπο που ψήνουμε. Γιατί η τσίκνα δεν συγχωρεί προχειρότητες, απαιτεί τεχνική, χρόνο και καθαρό γευστικό ένστικτο.

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στο περιοδικό real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews.