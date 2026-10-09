Πέτρος Κουσουλός: Με την Ευαγγελία ήταν κεραυνοβόλος έρωτας

Ο Πέτρος Κουσουλός μίλησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» για τη σχέση του με τα παιδιά του και την αρμονική συνύπαρξη της νυν και της πρώην συζύγου του. Αποκάλυψε επίσης την ιστορία του κεραυνοβόλου έρωτά του με την Ευαγγελία Γκαράνη, περιγράφοντας τη γνωριμία τους και τον καθοριστικό ρόλο της στην οικογενειακή ισορροπία.

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Πέτρος Κουσουλός στο «Ενώπιος Ενωπίω»
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πέτρος Κουσουλός μίλησε στο «Ενώπιος Ενωπίω» για τη σχέση με τα παιδιά του, αλλά και την αρμονική συνύπαρξη της πρώην και της νυν συζύγου του. Είπε πως είναι «χαζομπαμπάς» και «ο καλύτερος φίλος για τα πάρτι των κοριτσιών και του μπέμπη».
  • Ο δημοσιογράφος παραδέχθηκε πως τη σχέση ανάμεσα στις δύο συζύγους του, την Ευαγγελία και την Όλγα, δεν την κατάφερε ο ίδιος, αλλά «η Ευαγγελία και η Όλγα». Οι δύο μεγαλύτερες κόρες του «αγκάλιασαν» τη σημερινή του σύζυγο, με τις οποίες «πλέον είναι οι καλύτερες φίλες».
  • Ο Πέτρος Κουσουλός μοιράστηκε την ιστορία της γνωριμίας του με την Ευαγγελία Γκαράνη, αποκαλύπτοντας πως ήταν «κεραυνοβόλος έρωτας» όταν εκείνη ήταν 22 ετών. Μάλιστα, γράφτηκε και στο γυμναστήριο που διατηρούσε για να είναι κοντά της.

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Για τη σχέση με τα παιδιά του, αλλά και την αρμονική συνύπαρξη της πρώην και της νυν συζύγου του, μίλησε, το βράδυ της Πέμπτης, ο Πέτρος Κουσουλός στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ερωτηθείς αν είναι ένας αυστηρός πατέρας, ο Πέτρος Κουσουλός απάντησε λακωνικά ότι είναι «χαζομπαμπάς», συμπληρώνοντας πως είναι «ο πατέρας ο οποίος είναι ο καλύτερος φίλος για τα πάρτι των κοριτσιών και του μπέμπη».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στη σχέση ανάμεσα στις δύο συζύγους του, την Ευαγγελία και την Όλγα, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο έχει διαμορφωθεί η οικογενειακή τους ισορροπία.

«Δεν τα κατάφερα εγώ. Τα κατάφερε η Ευαγγελία και τα έχει καταφέρει και η Όλγα», παραδέχθηκε, αποδίδοντας καθοριστικό ρόλο στη σημερινή σύζυγό του, την οποία «αγκάλιασαν» οι δύο μεγαλύτερες κόρες του. «Πλέον είναι οι καλύτερες φίλες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δημοσιογράφος δεν δίστασε, μάλιστα, να μοιραστεί και την ιστορία της γνωριμίας του με την Ευαγγελία Γκαράνη αποκαλύπτοντας πως όλα ξεκίνησαν ένα βράδυ της Πέμπτης σε ένα κλαμπ και επιβεβαιώνοντας ότι επρόκειτο για κεραυνοβόλο έρωτα.

«Κανονίζαμε κάθε Πέμπτη και είχαμε ένα τραπέζι σε ένα πολύ γνωστό μαγαζί των Αθηνών. Κάποια στιγμή, έρχεται η Ευαγγελία μέσω παρέας κάποιων γνωστών. Την γνωρίζω τότε εγώ την Ευαγγελία […], 22 ήταν, και έπαθα πλάκα. Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας», εξομολογήθηκε και συνέχισε χαριτολογώντας πως γράφτηκε στο γυμναστήριο που διατηρούσε η σύζυγός του, προκειμένου να βρει έναν ακόμη τρόπο να βρίσκεται κοντά της.

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