Πέτρος Κουσουλός: «Νομίζω ότι με κέρδισε ξεκάθαρα η επιμονή του» – Η εξομολόγηση της συζύγου του

Παρέμβαση στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου έκανε η σύζυγος του Πέτρου Κουσουλού, Ευαγγελία Γκαράνη, μιλώντας για τη σχέση και την οικογενειακή τους ζωή.

Όπως εξομολογήθηκε, εκείνο που την κέρδισε από την πρώτη στιγμή ήταν η επιμονή του. «Νομίζω ότι με κέρδισε ξεκάθαρα η επιμονή του. Ήταν ένας άνθρωπος που προσπαθούσε πάρα πολύ. Αν είχε βάλει κάτι στο μυαλό του, δεν υπήρχε περίπτωση να μην προσπαθήσει να το πετύχει».

Η σχέση τους πήρε γρήγορα τον δρόμο της οικογένειας, καθώς μόλις 1,5 με 2 μήνες μετά την απόφασή τους να είναι μαζί, έμεινε έγκυος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν όσα είπε για τη διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο που γνωρίζει η ίδια στο σπίτι και στην εικόνα που προβάλλεται μέσα από την τηλεόραση. «Εγώ γνωρίζω τον Πέτρο, δεν γνωρίζω τον Κουσουλό. Ο Πέτρος που ζούμε εμείς και βλέπουμε εμείς είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που κάνει εκπλήξεις. Εκεί που δεν το περιμένεις, θα κάνει κάτι που θα σε εντυπωσιάσει», δήλωσε.

Στη συνέχεια, στάθηκε και σε ένα στοιχείο της προσωπικότητάς του που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό από το τηλεοπτικό κοινό. Σύμφωνα με την ίδια, ο Πέτρος Κουσουλός είναι ένας αρκετά κλειστός άνθρωπος, ο οποίος δυσκολεύεται να εκφράσει με λόγια όσα αισθάνεται.

Η σύζυγός του δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον ρόλο του ως πατέρα, περιγράφοντάς τον ως έναν «παιχνιδιάρη» μπαμπά, που απολαμβάνει να περνά χρόνο με τα παιδιά του, παίζοντας και τραγουδώντας.

Κλείνοντας, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον τρόπο με τον οποίο ο Πέτρος Κουσουλός αντιμετωπίζει την καθημερινότητα, παρά τις απαιτήσεις της επαγγελματικής του δραστηριότητας. «Είναι ένας άνθρωπος που θα ξυπνήσει το πρωί χαμογελαστός. Τώρα πώς το καταφέρνει αυτό, με τα θέματα με τα οποία ασχολείται, έχει τον τρόπο του. Δεν μεταφέρει στο σπίτι τα προβλήματα της δουλειάς», κατέληξε.