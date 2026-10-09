Πέτρος Κουσουλός: «Νομίζω ότι με κέρδισε ξεκάθαρα η επιμονή του» – Η εξομολόγηση της συζύγου του

Η σύζυγος του Πέτρου Κουσουλού, Ευαγγελία Γκαράνη, μίλησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» για τη σχέση και την οικογενειακή τους ζωή, αποκαλύπτοντας πως την κέρδισε η επιμονή του. Περιέγραψε τη διαφορά μεταξύ της ιδιωτικής και της δημόσιας εικόνας του, τον ρόλο του ως πατέρα και τον τρόπο που αντιμετωπίζει την καθημερινότητα.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Ευαγγελία Γκαράνη στο Ενώπιος Ενωπίω
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η σύζυγος του Πέτρου Κουσουλού, Ευαγγελία Γκαράνη, μίλησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», αποκαλύπτοντας πως η επιμονή του ήταν αυτό που την κέρδισε από την πρώτη στιγμή.
  • «Εγώ γνωρίζω τον Πέτρο, δεν γνωρίζω τον Κουσουλός», δήλωσε η σύζυγός του, περιγράφοντάς τον ως έναν πολύ δοτικό άνθρωπο που κάνει εκπλήξεις, αλλά και αρκετά κλειστό.
  • Η Ευαγγελία Γκαράνη τον χαρακτήρισε έναν «παιχνιδιάρη» μπαμπά, ενώ αποκάλυψε ότι είναι ένας άνθρωπος που «θα ξυπνήσει το πρωί χαμογελαστός» και δεν μεταφέρει τα προβλήματα της δουλειάς στο σπίτι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Παρέμβαση στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου έκανε η σύζυγος του Πέτρου Κουσουλού, Ευαγγελία Γκαράνη, μιλώντας για τη σχέση και την οικογενειακή τους ζωή.

Όπως εξομολογήθηκε, εκείνο που την κέρδισε από την πρώτη στιγμή ήταν η επιμονή του. «Νομίζω ότι με κέρδισε ξεκάθαρα η επιμονή του. Ήταν ένας άνθρωπος που προσπαθούσε πάρα πολύ. Αν είχε βάλει κάτι στο μυαλό του, δεν υπήρχε περίπτωση να μην προσπαθήσει να το πετύχει».

Η σχέση τους πήρε γρήγορα τον δρόμο της οικογένειας, καθώς μόλις 1,5 με 2 μήνες μετά την απόφασή τους να είναι μαζί, έμεινε έγκυος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν όσα είπε για τη διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο που γνωρίζει η ίδια στο σπίτι και στην εικόνα που προβάλλεται μέσα από την τηλεόραση. «Εγώ γνωρίζω τον Πέτρο, δεν γνωρίζω τον Κουσουλό. Ο Πέτρος που ζούμε εμείς και βλέπουμε εμείς είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που κάνει εκπλήξεις. Εκεί που δεν το περιμένεις, θα κάνει κάτι που θα σε εντυπωσιάσει», δήλωσε.

Στη συνέχεια, στάθηκε και σε ένα στοιχείο της προσωπικότητάς του που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό από το τηλεοπτικό κοινό. Σύμφωνα με την ίδια, ο Πέτρος Κουσουλός είναι ένας αρκετά κλειστός άνθρωπος, ο οποίος δυσκολεύεται να εκφράσει με λόγια όσα αισθάνεται.

Η σύζυγός του δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον ρόλο του ως πατέρα, περιγράφοντάς τον ως έναν «παιχνιδιάρη» μπαμπά, που απολαμβάνει να περνά χρόνο με τα παιδιά του, παίζοντας και τραγουδώντας.

Κλείνοντας, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον τρόπο με τον οποίο ο Πέτρος Κουσουλός αντιμετωπίζει την καθημερινότητα, παρά τις απαιτήσεις της επαγγελματικής του δραστηριότητας. «Είναι ένας άνθρωπος που θα ξυπνήσει το πρωί χαμογελαστός. Τώρα πώς το καταφέρνει αυτό, με τα θέματα με τα οποία ασχολείται, έχει τον τρόπο του. Δεν μεταφέρει στο σπίτι τα προβλήματα της δουλειάς», κατέληξε.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ