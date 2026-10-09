Πέτρος Κουσουλός για Γιώργο Μαζωνάκη: «Έψαχνε απεγνωσμένα βοήθεια και κατέληξε σε ένα ιατρείο το οποίο ήταν ακατάλληλο»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου βρέθηκε ο Πέτρος Κουσουλός, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις δύο επισκέψεις του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν εκεί.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις», η πρώτη του επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουλίου, σε μια περίοδο κατά την οποία είχε πληροφορηθεί ότι αντιμετώπιζε και δεύτερο αυτοάνοσο νόσημα. Όπως ανέφερε, η πρόταση για την επίσκεψη στο συγκεκριμένο ιατρείο έγινε από γνωστό επιχειρηματία, με τον οποίο είχε φιλική συζήτηση.

«Πήγα τέλη Ιουλίου, όταν ανακάλυψα ότι είχα ένα δεύτερο αυτοάνοσο. Σε μια φιλική συζήτηση που είχα με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καθόλα αξιόλογος, οικογενειάρχης, ένας επιχειρηματίας πάρα πολύ γνωστός, μου πετάει πάνω στην κουβέντα το όνομα της κυρίας και του κυρίου. Μου λέει: “Υπάρχουν δύο εξαιρετικοί επιστήμονες στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίοι κάνουν διάφορες θεραπείες και θα σε βοηθήσουν με βιταμίνες, με σκευάσματα, προκειμένου να χτίσεις αντισώματα και να μην υποφέρεις άλλο στη ζωή σου”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, τόνισε: «Το έψαξα ένα μήνα, μίλησα με δεκάδες γιατρούς. Όλοι τους ήξεραν, μην κοιτάς τώρα που κάνουν τους ανήξερους».

Περιγράφοντας την εμπειρία του από την πρώτη επίσκεψη, ο Πέτρος Κουσουλός έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα έντονη πρώτη εντύπωση. «Η πρώτη εντύπωση ήταν τρομακτική. Νιώθεις ότι δεν μπαίνεις σε ιατρείο. Νιώθεις ότι μπαίνεις σε μαυσωλείο», είπε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια, μέσα από τις συζητήσεις του με τους ανθρώπους του ιατρείου, διαπίστωσε ότι διέθεταν ιδιαίτερη πειθώ. «Σου πουλάνε ένα παραμύθι χωρίς να το καταλάβεις», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά τη δεύτερη επίσκεψή του άρχισε να διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου αλλά κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούσαν να αποσπάσουν χρήματα από τους ασθενείς.

Ο δημοσιογράφος συνέδεσε, στη συνέχεια, την προσωπική του εμπειρία με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή τον συγκλόνισε, ενώ δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική τόσο στην ελληνική πολιτεία όσο και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, επισημαίνοντας ότι όλα αυτά συνέβαιναν «υπό την ανοχή της ελληνικής πολιτείας».

Κλείνοντας, ο δημοσιογράφος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα βαριά έκφραση για να περιγράψει την εκτίμησή του για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη: «Είναι σκληρό αυτό που θα πω. Ο Μαζωνάκης, για μένα, δολοφονήθηκε. Έψαχνε απεγνωσμένα βοήθεια και κατέληξε σε ένα ιατρείο το οποίο ήταν πλήρως ακατάλληλο, με μια θεραπεία η οποία ήταν άκρως επικίνδυνη».