Οι πολιτικές εφημερίδες 19/10/2025 Enikos Newsroom 05:38, Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 19/10/2025. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Μοιράσου το: Γάζα: Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε τις σορούς δύο ισραηλινών ομήρων Σήφης Πολυζωίδης: «Την “άκουσα” με τη δημοσιότητα – Αν δεν είσαι προετοιμασμένος, έχεις πρόβλημα» Παρουσιάστηκε στην Πάτρα το πρώτο ελληνικό single malt ουίσκι – «Είναι ένα προϊόν από φίλους για φίλους» σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 9 ώρες πριν Ουκρανικό: Γιατί είναι ισχυρότερη η διαπραγματευτική θέση του Κιέβου – Τι περιμένει ο Τραμπ από την συνάντηση με τον Πούτιν 8 ώρες πριν Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Την Κυριακή οι απολογίες των δύο συλληφθέντων – Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του «εκτελεστή» 3 ώρες πριν Τουρκία: Νέες προκλήσεις Φιντάν – «Στην ελληνική πολιτική ευδοκιμεί το αντι-τουρκικό αίσθημα» 9 ώρες πριν Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Τραυματίστηκαν μία μητέρα και ο γιός της – Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 13χρονος 2 ώρες πριν ΗΠΑ: Νέες φωτογραφίες και βίντεο από τις μαζικές διαδηλώσεις κατά της διακυβέρνησης Τραμπ σε όλη τη χώρα – «No Kings» 48 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το δέντρο σε 7 δευτερόλεπτα 1 ώρα πριν Έμφραγμα: Οι 2 τροφές που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς – Τι πρέπει να προσέξετε αν έχετε υψηλή χοληστερίνη 2 ώρες πριν Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025: Ταύροι, μην παίζετε παιχνίδια 8 ώρες πριν Μοναδική ανακάλυψη: Εργάτες βρήκαν τυχαία θησαυρούς από χρυσό και ασήμι κάτω από άγαλμα 1.300 ετών 56 λεπτά πριν Σήμερα με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ 4 λεπτά πριν Σήμερα με τη Realnews: Instyle – Μαζί Drive 4 λεπτά πριν Γερμανία: Έξι στους δέκα Γερμανούς αντιτίθενται σε στρατιωτική θητεία με κλήρωση σύμφωνα με δημοσκόπηση 19 λεπτά πριν Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ξεσπά φωτιά σε αποθηκευτικό ντουλαπάκι αεροπλάνου – Σε πανικό οι επιβάτες 34 λεπτά πριν ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (19/10) στην Αθήνα και σε άλλες 4 περιοχές της Αττικής ENIKOS NETWORK Κοτόπουλο ψητό με σπαράγγια και σως βαλσάμικο Μούχλα και υγρασία: Ποια ώρα της ημέρας πρέπει να ανοίγετε τα παράθυρα στο σπίτι για να τα αποτρέψετε; Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τις επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία και τη νησιωτική Ελλάδα ΑΑΔΕ: Ηλεκτρονικό «δίχτυ» για το λαθρεμπόριο καυσίμων – Αυστηροί έλεγχοι και πρόστιμα έως 15.000 ευρώ Τέσσερα ζώδια που δεν ξεγελιούνται εύκολα – «Ακόμη και αν κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, έχετε το πάνω χέρι» Το Gboard επιτέλους σού επιτρέπει να ρυθμίσεις το μέγεθος της γραμματοσειράς όπως θέλεις περισσότερα 21:48 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 «Τρομεροί γονείς»: Backstage στην οικογενειακή κωμωδία του Alpha – Τι αποκάλυψαν οι πρωταγωνιστές Η κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα και η Ελισάβετ Οικονόμου βρέθηκαν στο γύρισμα της οικογεν... 16:19 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 «Γιατί ρε πατέρα;»: Η Βιβή όμηρος στα χέρια του Μιχαήλου Νέο συναρπαστικό επεισόδιο της σειράς “Γιατί ρε πατέρα” έρχεται τη Δευτέρα στις 22... 14:27 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 Σέρρες: Η Νάνσυ προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια της Το προτελευτάιο επεισόδιο της σειράς “Σέρρες” έρχεται αυτή την Τρίτη 21 Οκτωβρίου ... 14:05 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 Η Realnews που κυκλοφορεί σήμερα (19/10/2025) Με τίτλο: «Η νέα Γάζα και ο ρόλος της Αθήνας» κυκλοφορεί, σήμερα, η Realnews. Η εύθραυστη εκε... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19 λεπτά πριν Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ξεσπά φωτιά σε... 34 λεπτά πριν ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (19/10) στην Αθήνα και... 48 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα... 1 ώρα πριν Έμφραγμα: Οι 2 τροφές που μπορούν να αυξήσουν τον... 1 ώρα πριν Οι αθλητικές εφημερίδες 19/10/2025 2 ώρες πριν Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025: Ταύροι, μην... 2 ώρες πριν Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (19/10) 2 ώρες πριν ΗΠΑ: Αμερικανός που φυλακίστηκε άδικα για περισσότερα... Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τις επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία και τη νησιωτική Ελλάδα ΑΑΔΕ: Ηλεκτρονικό «δίχτυ» για το λαθρεμπόριο καυσίμων – Αυστηροί έλεγχοι και πρόστιμα έως 15.000 ευρώ Εξετάζεται η ένταξη πληγέντων αγροτών σε ειδική ρύθμιση οφειλών – Τι είπε ο Ανδριανός Ενοίκια: Οι αλλαγές στα μισθωτήρια από το 2026 – Τι θα ισχύει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια MUST READ Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου» Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης