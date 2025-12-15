Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 15/12/2025.
Οι πολιτικές εφημερίδες 15/12/2025
7 ώρες πριν
Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης – Γιατί η Αυστραλία βάζει στο στόχαστρο το Ιράν
8 ώρες πριν
Μακελειό στην Αυστραλία: «Πέρασαν οι σφαίρες πάνω από το αυτοκίνητο» – Συγκλονίζει η μαρτυρία Έλληνα που ζει στο Σίδνεϊ
6 ώρες πριν
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: «Το αναπόφευκτο συνέβη πλέον» – Πώς οι δράστες είχαν χάσει τον ανθρωπισμό τους πριν πατήσουν την σκανδάλη
6 ώρες πριν
Όλα τα αιτήματα αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων προς την κυβέρνηση – Παραμένουν στα μπλόκα και προαναγγέλλουν κλιμάκωση
9 ώρες πριν
Λακωνία: Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση διάσωσης της 13χρονης που έπεσε σε πηγάδι – Ποια ήταν τα πρώτα λόγια της
8 ώρες πριν
Ύπνος: 5 λόγοι για τους οποίους ξυπνάτε κουρασμένοι το πρωί κατά τη διάρκεια του χειμώνα
11 ώρες πριν
Οι 7 βραδινές συνήθειες που μαρτυρούν ότι κάποιος υποφέρει από βαθιά μοναξιά, σύμφωνα με την ψυχολογία
3 λεπτά πριν
Άντονι Αλμπανέζε: Η Αυστραλία θα εξετάσει αυστηρότερους νόμους για την οπλοκατοχή μετά τη μαζική επίθεση στο Σίδνεϊ
10 λεπτά πριν
Οι οικονομικές εφημερίδες 15/12/2025
16 λεπτά πριν