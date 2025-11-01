Οι πολιτικές εφημερίδες 1/11/2025 Enikos Newsroom 05:38, Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 1/11/2025. Θανάσης Παπαθανάσης: Καταγγέλλει απάτη με ψεύτικο προφίλ στο Facebook με το όνομά του – «Μην δώσετε προσωπικά στοιχεία ή χρήματα»

Ένταση στα Εξάρχεια μετά την πορεία αναρχικών για τον έναν χρόνο από την έκρηξη στους Αμπελόκηπους – 14 προσαγωγές

Τάσος Ιορδανίδης: Η τρυφερή εξομολόγηση για την Θάλεια Ματίκα – «Έχουμε μοιραστεί συναισθήματα, δύο παιδιά, αγαπιόμαστε, είμαστε μπουνιά» σχολίασε κι εσύ

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Νεκροί μητέρα και θείος έπειτα από φωτιά – Με σακούλα στο κεφάλι εντοπίστηκε η μία σορός, ο γιος πήδηξε από την ταράτσα

Ασπρόπυργος: «10 χρονών μωρό χάσαμε, να μας πουν οι δάσκαλοι τι έπαθε» λένε συγγενείς της μαθήτριας – H κατάθεση του γυμναστή και τα αναπάντητα ερωτήματα

Ληστεία μετά φόνου στη Σαλαμίνα: Με μπουκάλι χτύπησαν την άτυχη 75χρονη οι δράστες – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους

Βενεζουέλα: Η πιο επικίνδυνη επίδειξη ισχύος των ΗΠΑ μετά την Κρίση της Κούβας – Ο Τραμπ, η CIA και το σενάριο ανατροπής του Μαδούρο

Πειραιάς: Πιάστηκε η τσάντα της 72χρονης στην πόρτα, έπεσε και το λεωφορείο πέρασε από πάνω της – Όσα ισχυρίζεται ο οδηγός και το βίντεο ντοκουμέντο

Υγεία των ματιών: Οι 6 κορυφαίες τροφές για την προστασία της όρασης εκτός από τα καρότα, σύμφωνα με ειδικούς

Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 1 Νοεμβρίου: Παρθένοι, οι σχέσεις σας μπορεί να πάρουν μια μοιραία τροπή

Ανατρεπτική ανακάλυψη σε τεράστιο πέτρινο τείχος στην κεντρική Ασία – Το έχτισαν οι πρώτοι Έλληνες της περιοχής

Ρούχα: Το απλό κόλπο με 2 υλικά για να καθαρίσετε τους επίμονους λεκέδες από λάδι

Ηρακλής Δασκαλόπουλος: Η σημασία της ασφάλισης έναντι των φυσικών καταστροφών – Συνέντευξη του Chief Insurance Officer της Εθνικής Ασφαλιστικής

3I/ATLAS: Κομήτης ή εξωγήινο σκάφος; – Οι μυστηριώδεις ελιγμοί του και το «τεστ αντοχής» καθώς προσεγγίζει τον Ήλιο

Ρωσία: Πώς οι διοικητές του στρατού τιμωρούν μέχρι θανάτου όσους αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία – Εκτελέσεις, βασανιστήρια, και αναγκαστικές μονομαχίες

Κατερίνα Γκιόκα: Σημαντικές η πρόληψη και η ασφάλιση για όλες τις επιχειρήσεις – Συνέντευξη της Διευθύντριας Ανάληψης Πυρός & Λοιπών Κινδύνων Corporate της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η πιο μοναχική μέρα του χρόνου για τους singles δεν είναι αυτή που φαντάζεστε – Ποια είναι;

Ασπρόπυργος: 10χρονη μαθήτρια κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής

Πιερρακάκης: «Ο νέος προϋπολογισμός να στηρίξει νέες ανάγκες, με έμφαση στην προσιτή στέγαση, την ευρωπαϊκή άμυνα και την α... Ταξί: 48ωρη απεργία Τετάρτη και Πέμπτη (5 – 6 Νοεμβρίου) στην Αττική – Η απόφαση του ΣΑΤΑ

Το YouTube μπορεί πλέον να αναβαθμίζει βίντεο 20 ετών από 240p σε 1080p – Πώς λειτουργεί το «Super Resolution

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ: Όταν η μνήμη του Αντρέα ξυπνά, τίποτα δε μένει το ίδιο- Πρεμιέρα απόψε στις 22:00 στον Alpha

Το σόι σου: Πρεμιέρα απόψε στις 20:00 στον Alpha με διπλό απολαυστικό επεισόδιο Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Οι αθλητικές μεταδόσεις 31/10/2025

Υγεία των ματιών: Οι 6 κορυφαίες τροφές για την...

Σαν σήμερα 1 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της...

Οι αθλητικές εφημερίδες 1/11/2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 1/11/2025

Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 1 Νοεμβρίου: Παρθένοι, οι...

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (1/11)

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης...

Γαλλία: Πέθανε ο ηθοποιός Τσεκί Καριό σε ηλικία 72 ετών... Πιερρακάκης: «Ο νέος προϋπολογισμός να στηρίξει νέες ανάγκες, με έμφαση στην προσιτή στέγαση, την ευρωπαϊκή άμυνα και την ανθεκτικότητα στις φυσικές καταστροφές»

Ταξί: 48ωρη απεργία Τετάρτη και Πέμπτη (5 – 6 Νοεμβρίου) στην Αττική – Η απόφαση του ΣΑΤΑ

ΔΥΠΑ: Δωρεάν Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων για σπουδαστές των σχολών της Υπηρεσίας σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Εφορία: Ποιες αλλαγές έρχονται στις βεβαιώσεις οφειλών και ποιους αφορά

ΑΔΜΗΕ: Σταδιακή κατάργηση των εναέριων γραμμών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της βόρειας Ελλάδας

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς