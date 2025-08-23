Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 23/8/2025.
Οι οικονομικές εφημερίδες 23/8/2025
3 ώρες πριν
Νέα Υόρκη: Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες από την ανατροπή του τουριστικού λεωφορείου στον Νιαγάρα
7 ώρες πριν
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 40χρονου δράστη – Έκκληση του θείου του να παραδοθεί – Νέα συγκλονιστική μαρτυρία
7 ώρες πριν
Γάζα: Η διεθνής κατακραυγή και ο λιμός δεν «φρενάρουν» τα στρατιωτικά σχέδια του Ισραήλ – Το άγνωστο παρασκήνιο από τις διαπραγματεύσεις με την Χαμάς
7 ώρες πριν
Ουκρανία: Ψυχρολουσία στα ειρηνευτικά σχέδια του Τραμπ – Η δήλωση Λαβρόφ για την συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι και ο σκεπτικισμός των Ευρωπαίων
1 ώρα πριν
Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 23 Αυγούστου 2025: Αιγόκεροι, η Νέα Σελήνη θέλει πίστη στο άγνωστο
7 ώρες πριν
Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα αρχαίο χαμογελαστό πρόσωπο 900 ετών κάτω από φάρμα – «Είναι ένα συναρπαστικό αίνιγμα»
8 ώρες πριν
Ύπνος: Δεν κοιμηθήκατε καλά το βράδυ; Οι 5 συμβουλές από ειδικούς για περισσότερη ενέργεια την επόμενη μέρα
11 λεπτά πριν
Σε καθεστώς αβεβαιότητας οι αγρότες: Σε κίνδυνο η βιωσιμότητα της παραγωγής εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας
23 λεπτά πριν
ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι ευτυχής» που η Ρωσία βομβάρδισε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία
31 λεπτά πριν