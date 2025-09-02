Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 2/9/2025.
Οι οικονομικές εφημερίδες 2/9/2025
8 ώρες πριν
Ξεπερνά τις 1.700 σελίδες η δικογραφία για την «Μαφία της Κρήτης» – Τα «ψευδώνυμα», οι «πιάτσες», το ροζ βίντεο και το ενδιαφέρον για τον νέο Μητροπολίτη Χανίων
8 ώρες πριν
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ο αριθμός των νεκρών θα ξεπεράσει τους 800, λένε οι Ταλιμπάν – Συγκλονιστικές μαρτυρίες
9 ώρες πριν
Την Μόσχα «βλέπει» η Ευρώπη πίσω από τις παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους της Φον ντερ Λάιεν – Η εκστρατεία σαμποτάζ και η «φθηνή» στρατηγική του Πούτιν
8 ώρες πριν
Πάτρα: Θρήνος για την γιαγιά Τιτίκα που έγινε «ασπίδα» για να σώσει την 7χρονη – Την Τρίτη η κηδεία της
6 ώρες πριν
Γιώργος Γεραπετρίτης: «Μητσοτάκης-Ερντογάν θα συναντηθούν στο διάστημα μεταξύ 22-26 Σεπτεμβρίου»
4 λεπτά πριν
Τραγωδία στην Κόρινθο: Κατέληξε ο 22χρονος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έπειτα από τραυματισμό με μαχαίρι στον λαιμό
19 λεπτά πριν
ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (2/9) στην Αθήνα και σε άλλες 15 περιοχές της Αττικής
26 λεπτά πριν