Οι οικονομικές εφημερίδες 16/9/2025 Enikos Newsroom 05:43, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 16/9/2025. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Μοιράσου το: Πορτογαλία: Κοπάδι από όρκες βύθισαν σκάφος γεμάτο τουρίστες – Συγκλονιστικό βίντεο Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τον νικητή του Champions League Ρόδος: «Με βοηθούσε να συγκεντρωθώ και να λαμβάνω αποφάσεις» είπε η 30χρονη influencer για την «ροζ κοκαΐνη» – Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών η πολυτελής ζωή και οι ζυγαριές σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 1 ώρα πριν Γάζα: Σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ μετά την επίσκεψη του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Ρούμπιο στην Ιερουσαλήμ 8 ώρες πριν Τι μήνυμα στέλνουν Ρωσία και Λευκορωσία στην Ευρώπη με τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια – Η αντίδραση της Πολωνίας 8 ώρες πριν Ειρήνη Μουρτζούκου: Οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Παναγιωτάκη, οι νέες μαρτυρίες και όσα είπε η ίδια μέσα από την φυλακή 9 ώρες πριν Ρόδος: «Με βοηθούσε να συγκεντρωθώ και να λαμβάνω αποφάσεις» είπε η 30χρονη influencer για την «ροζ κοκαΐνη» – Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών η πολυτελής ζωή και οι ζυγαριές 16 ώρες πριν Τέμπη: Η πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας για την παραπομπή 36 κατηγορουμένων – Οι ευθύνες που αποδίδει σε ΟΣΕ, ΡΑΣ, ΕΡΓΟΣΕ και υπουργείο Υποδομών 41 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 3% των ανθρώπων θα βρει το γράμμα «Υ» σε 8 δευτερόλεπτα 56 λεπτά πριν Ψευδάργυρος: 8 προειδοποιητικά σημάδια που ίσως δείχνουν έλλειψη, σύμφωνα με ειδικούς 1 ώρα πριν Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025: Ταύροι, κάντε ένα βήμα πίσω 8 ώρες πριν Σπάνιο ηλιακό ρολόι 2.200 ετών ανακαλύφθηκε σε αρχαία ελληνική πόλη – Τι μαρτυρούν τα σύμβολα που έδιωχναν το «κακό μάτι» 2 λεπτά πριν Ακαδημία Πλάτωνος: Κατασβέστηκε φωτιά σε διαμέρισμα 11 λεπτά πριν Ολυμπιακός για Εμμανουήλ Καραλή: «Σεβασμός και περηφάνια, συνέχισε να πετάς ψηλά» 26 λεπτά πριν ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (16/9) στην Αθήνα και σε άλλες 17 περιοχές της Αττικής 41 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 3% των ανθρώπων θα βρει το γράμμα «Υ» σε 8 δευτερόλεπτα 56 λεπτά πριν Ψευδάργυρος: 8 προειδοποιητικά σημάδια που ίσως δείχνουν έλλειψη, σύμφωνα με ειδικούς ENIKOS NETWORK Είστε το ίδιο έξυπνοι με τον Αϊνστάιν; Εντοπίστε τον κρυμμένο σκίουρο στη φωτογραφία για να λύσετε το τεστ παρατηρητικότητα... Η ρίζα που είτε τη μισούν είτε τη λατρεύουν – Προστατεύει από τερηδόνα, ανακουφίζει από δυσπεψία και έχει αντιφλεγμονώδη δρ... Παπασταύρου: Ψήφος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα το ενδιαφέρον της Chevron – Τι είπε για τον νέο Πολεοδομικό Κώδικα και τις τ... Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης: Παράταση στις αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες Google: Ο επικεφαλής του Cloud εξηγεί πώς η εταιρεία βγάζει δισεκατομμύρια δολάρια από την ΑΙ υπηρεσίες της Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3; περισσότερα 20:50 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πρεμιέρα την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, έπειτα από μία επιτυχημένη σεζόν με υπέροχα ταξίδια, τα οποία οι τηλε... 18:47 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 Σέρρες: Η συνέχεια της ιστορίας είναι αφιερωμένη στον έρωτα Οι «Σέρρες» έρχονται ξανά, πιο εκρηκτικές και πιο αστείες από ποτέ. Ο ευαίσθητος και αιχμηρός ... 18:28 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 Στρατηγική συνεργασία του ομίλου Antenna με το Atlantic Council – Στόχος η σύσφιξη των σχέσεων Ευρώπης και Μέσης Ανατολής Ο Όμιλος Antenna ενώνει δυνάμεις με το Atlantic Council, το κορυφαίο αμερικάνικο think tank με... 17:27 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 Φάρμα: Όσα θα δούμε στην πρεμιέρα, απόψε στις 21:00 στο Star Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος μας καλωσορίζει για 3η χρονιά στο όρος Μαίναλο, εδώ όπου η Φάρμα επιστ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 2 λεπτά πριν Ακαδημία Πλάτωνος: Κατασβέστηκε φωτιά σε διαμέρισμα 11 λεπτά πριν Ολυμπιακός για Εμμανουήλ Καραλή: «Σεβασμός και... 26 λεπτά πριν ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (16/9) στην Αθήνα και σε... 41 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 3% των ανθρώπων θα βρει το... 56 λεπτά πριν Ψευδάργυρος: 8 προειδοποιητικά σημάδια που ίσως... 1 ώρα πριν Σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα... 1 ώρα πριν Γάζα: Σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ μετά την... 1 ώρα πριν Οι αθλητικές εφημερίδες 16/9/2025 Παπασταύρου: Ψήφος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα το ενδιαφέρον της Chevron – Τι είπε για τον νέο Πολεοδομικό Κώδικα και τις τιμές του ρεύματος Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης: Παράταση στις αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες IRIS: Ποιες αλλαγές έρχονται για καταναλωτές και επιχειρήσεις Έκλεβε καύσιμα από την εταιρεία του – Όλες οι λεπτομέρειες Τράπεζα της Ελλάδος: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό MUST READ Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους» Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος