Οι αθλητικές μεταδόσεις 6/12/2025

Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/12/2025):

11:45 ΕΡΤ Sports 1 Παναθηναϊκός – Ιωνία Α1 μπάσκετ Γυναικών

12:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αμπου Ντάμπι, Practice 3

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Α’ κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών

14:00 Action 24 Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β Super League 2

14:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Άρσεναλ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ντέρμπι – Λέστερ Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Χετάφε La Liga

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Φιορεντίνα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – Μύκονος Betsson GBL

16:00 ΕΡΤ Sports 1 ΠΑΟΚ – Κολοσσός GBL

16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αμπου Ντάμπι, Qualifying

16:30 Novasports Extra 4 Χάιντενχαϊμ – Φράιμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Κολωνία – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports Start Τότεναμ – Μπρέντφορντ Premier League

17:00 Novasports 5HD Νιούκαστλ – Μπέρνλι Premier League

17:00 Novasports 4HD Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

17:00 Novasports 2HD Μπόρνμουθ – Τσέλσι Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπρίστολ Σίτι – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – ΟΦΗ Super League

17:15 Novasports 1HD Αλαβές – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

17:30 Novasports Extra 3 Χέρενφεν – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – Ηρακλής Basket League

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Βουλιαγμένη – Πανιώνιος Α1 πόλο Γυναικών

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Περιστέρι Betsson – Μαρούσι GBL

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Κόμο Serie A

19:30 Novasports Premier League Λιντς – Λίβερπουλ Premier League

19:30 Novasports Prime Μπέτις – Μπαρτσελόνα La Liga

19:30 Novasports 3HD Λειψία – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

19:45 Novasports Start Φορτούνα Σίταρντ – Άγιαξ Eredivisie

20:30 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά Super League

21:30 Novasports 4HD Ντάρμσταντ – Καρλσρούη Bundesliga 2

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Τσέστερφιλντ – Ντονκάστερ FA Cup

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Αταλάντα Serie A

22:00 Novasports 2HD Φέγενορντ – Τσβόλε Eredivisie

22:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κιλμάρνοκ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

22:30 COSMOTE SPORT 5 HD Φαμαλικάο – Μπράγκα Liga Portugal

