Οι αθλητικές μεταδόσεις 3/1/2026 – Το κανάλι και η ώρα του τελικού του Super Cup, Ολυμπιακός-ΟΦΗ

Ο τελικός του Super Cup Ολυμπιακός – ΟΦΗ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/1/2026):
13:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Αθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κόμο – Ουντινέζε Serie A
14:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σέλτικ – Ρέιντζερς Scottish Premiership
15:00 Novasports 1HD Θέλτα – Βαλένθια La Liga
15:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ GBL
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Πάρμα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Τζένοα – Πίζα Serie A
17:00 Novasports Premier League Γουλβς – Γουέστ Χαμ Premier League
17:00 Novasports Prime Μπράιτον – Μπέρνλι Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Νταντί Scottish Premiership
17:00 MEGA Ολυμπιακός – ΟΦΗ Super Cup
17:15 Novasports 1HD Οσασούνα – Μπιλμπάο La Liga
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ΑΠΟΕΛ – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – ΑΕΚ GBL
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Τενερίφη ACB Liga Endesa
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Λέτσε Serie A
19:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Άρσεναλ Premier League
19:30 Novasports 1HD Έλτσε – Βιγιαρεάλ La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Τααβούν Roshn Saudi League
20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Εστορίλ Liga Portugal
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάλι – Τυνησία Κύπελλο Εθνών Αφρικής
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Ρόμα Serie A
22:00 Novasports Prime Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα La Liga