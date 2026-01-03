Οι αθλητικές μεταδόσεις 3/1/2026 – Το κανάλι και η ώρα του τελικού του Super Cup, Ολυμπιακός-ΟΦΗ

Σύνοψη από το

  • Ο τελικός του Super Cup Ολυμπιακός – ΟΦΗ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, και θα μεταδοθεί στις 17:00 από το Mega.
  • Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/1/2026) είναι διαθέσιμες, προσφέροντας ένα πλούσιο θέαμα για τους φιλάθλους.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αναμετρήσεις από την Premier League, τη Serie A και τη La Liga, με κορυφαίες ομάδες να αγωνίζονται.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Ο τελικός του Super Cup Ολυμπιακός – ΟΦΗ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/1/2026):

13:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Αθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κόμο – Ουντινέζε Serie A

14:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σέλτικ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

15:00 Novasports 1HD Θέλτα – Βαλένθια La Liga

15:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ GBL

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Πάρμα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Τζένοα – Πίζα Serie A

17:00 Novasports Premier League Γουλβς – Γουέστ Χαμ Premier League

17:00 Novasports Prime Μπράιτον – Μπέρνλι Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Νταντί Scottish Premiership

17:00 MEGA Ολυμπιακός – ΟΦΗ Super Cup

17:15 Novasports 1HD Οσασούνα – Μπιλμπάο La Liga

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ΑΠΟΕΛ – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – ΑΕΚ GBL

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Τενερίφη ACB Liga Endesa

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Λέτσε Serie A

19:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Άρσεναλ Premier League

19:30 Novasports 1HD Έλτσε – Βιγιαρεάλ La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Τααβούν Roshn Saudi League

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Εστορίλ Liga Portugal

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάλι – Τυνησία Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Ρόμα Serie A

22:00 Novasports Prime Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα La Liga

05:48 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Οι οικονομικές εφημερίδες 3/1/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 3/1/2026.
05:43 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Οι αθλητικές εφημερίδες 3/1/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 3/1/2026.
