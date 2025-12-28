Οι αθλητικές μεταδόσεις 28/12/2025

Τα παιχνίδια της Greek Basketball League και οι αγώνες από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου ξεχωρίζουν το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/12/2025):

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μίλαν – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Λιντς Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Νάπολι Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι Betsson – Προμηθέας Stoiximan GBL

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

18:30 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ Premier League

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Σασουόλο Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νάπολι – Καντού Lega Basket Serie A

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αλγερία – Μπουρκίνα Φάσο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Μπενφίκα Liga Portugal

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Ίντερ Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Oktagon 2025 81

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακτή Ελεφαντοστού – Καμερούν Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Φιλαδέλφεια 76ερς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Ρίο Άβε Liga Portugal

 

