Οι αθλητικές μεταδόσεις 28/12/2025

Τα παιχνίδια της Greek Basketball League και οι αγώνες από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου ξεχωρίζουν το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/12/2025):
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μίλαν – Ελλάς Βερόνα Serie A
16:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Λιντς Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Νάπολι Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι Betsson – Προμηθέας Stoiximan GBL
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
18:30 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ Premier League
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Σασουόλο Serie A
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νάπολι – Καντού Lega Basket Serie A
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αλγερία – Μπουρκίνα Φάσο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Μπενφίκα Liga Portugal
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Ίντερ Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Oktagon 2025 81
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακτή Ελεφαντοστού – Καμερούν Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Φιλαδέλφεια 76ερς NBA
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Ρίο Άβε Liga Portugal