Οι αθλητικές μεταδόσεις 24/8/2025

Τα ματς της Super League ΑΕΚ – Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8/2025):

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Warm Up)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Αγώνας)

12:00 ΕΡΤ2 Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Αγώνας)

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σεντ Μίρεν – Ρέιντζερς Scottish Premiership

14:30 Novasports 3HD Ντάρμσταντ – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Αγώνας)

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 2ος Αγώνας

15:30 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

16:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

16:00 Novasports Prime Έβερτον – Μπράιτον Premier League

16:30 Novasports 2HD Μάιντς – Κολωνία Bundesliga

17:45 Novasports 4HD Άγιαξ – Χεράκλες Eredivisie

18:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Βαλένθια La Liga

18:30 Novasports Premier League Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

18:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Αμβούργο Bundesliga

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Κόμο – Λάτσιο Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κάλιαρι – Φιορεντίνα Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πόρτο – Κάζα Πία Liga Portugal

20:00 ΕΡΤ News Ελλάδα – Γαλλία Μπάσκετ Φιλικό

20:15 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Πανσερραϊκός Super League

20:30 Novasports Start Βιγιαρεάλ – Τζιρόνα La Liga

20:30 Novasports 5HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ La Liga

21:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet Super League

21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Αταλάντα – Πίζα Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Πάρμα Serie A

22:30 Novasports 1HD Οβιέδο – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπράγκα – Άβες Liga Portugal

