Οι αθλητικές εφημερίδες 30/8/2025 Enikos Newsroom 05:48, Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 30/8/2025. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Νίκος Δένδιας: Συμμετείχε στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στην Κοπεγχάγη Ζελένσκι: Ζητεί συνομιλίες σε επίπεδο ηγετών για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, την επόμενη εβδομάδα Νέες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Το 0,4% των αγροτών έπαιρνε εκατομμύρια – Δηλώθηκαν καλλιέργειες ακόμη και στον βυθό της λίμνης Κερκίνης

Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 8 ώρες πριν Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή μία γυναίκα, τραυματίας η εγγονή της – Έπεσε πάνω τους μηχανή μεγάλου κυβισμού 7 ώρες πριν Θεσσαλονίκη: Το Σάββατο στον εισαγγελέα η 45χρονη οδηγός της Porsche – Όσα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς και το βίντεο λίγο πριν το τροχαίο 8 ώρες πριν Ουκρανία: Πόσο εφαρμόσιμη είναι η πρόταση για κινεζική ειρηνευτική δύναμη – Το «μήνυμα» Μακρόν-Μερτς στον Λευκό Οίκο 8 ώρες πριν Ισραήλ: Νέο βίντεο-σοκ από την 7η Οκτωβρίου αποκαλύπτει τη θηριωδία της Χαμάς – Σκότωσαν πατέρα με χειροβομβίδα μπροστά στους γιους του 11 ώρες πριν Παλλήνη: Προφυλακιστέος ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για εμπρησμό – «Λάθος άνθρωπο πιάσατε» υποστήριξε 30 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο 1 στους 10 ανθρώπους θα βρει το πάντα σε 10 δευτερόλεπτα 45 λεπτά πριν Αλτσχάιμερ: Το «σκάλισμα» της μύτης συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο, σύμφωνα με νέα μελέτη 1 ώρα πριν Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου 2025: Λέοντες, θα συνειδητοποιήσετε ότι λάμπετε στο σκοτάδι 8 ώρες πριν Υπάρχει «αντί-σύμπαν» που κινείται αντίθετα στον χρόνο; Η θεωρία που «κοιτάζει» πριν από το Big Bang και μπορεί να εξηγήσει το μυστήριο της σκοτεινής ύλης 15 λεπτά πριν ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (30/8) στην Αθήνα και σε άλλες 15 περιοχές της Αττικής 30 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο 1 στους 10 ανθρώπους θα βρει το πάντα σε 10 δευτερόλεπτα 45 λεπτά πριν Αλτσχάιμερ: Το «σκάλισμα» της μύτης συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο, σύμφωνα με νέα μελέτη 49 λεπτά πριν Σαν σήμερα 30 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας 55 λεπτά πριν Πάτρα: Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 8χρονη που τραυματίστηκε στο μοιραίο τροχαίο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Eurostat : Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας και στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν 11,6% οι νέες επιχειρήσεις το β΄ τρίμηνο Σ.Ε.Α.Ο.Π: Η Ελλάδα από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης στα αλκοολούχα ποτά iOS 26 vs iOS 18: 5 νέα εικονίδια που μπορεί να μην αναγνωρίσετε μετά την ενημέρωση

05:43 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 Οι οικονομικές εφημερίδες 30/8/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 30/8/2025. 05:38 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 Οι πολιτικές εφημερίδες 30/8/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 30/8/2025. 16:18 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 Κέρκυρα: Εκδήλωση – ωδή, στη γενέτειρα του Καποδίστρια, για τον Γιάννη Σμαραγδή Ήταν μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αγάπη και έντονο συμβολισμό, καθώς η Κέρκυρα είναι η γενέτει... 15:11 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 Σταύρος Ξαρχάκος: «Αυτό το βίντεο φτιάχτηκε από εσάς» – Στιγμές συγκίνησης από τις συναυλίες του «Αυτό το βίντεο φτιάχτηκε από εσάς. Υλικό πολύτιμο από στιγμές, μουσικές, μνήμες και κυρίως … ...

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν 11,6% οι νέες επιχειρήσεις το β΄ τρίμηνο Σ.Ε.Α.Ο.Π: Η Ελλάδα από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης στα αλκοολούχα ποτά ΔΥΠΑ: Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό στις 30 ΣΑΕ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm» Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix