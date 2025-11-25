Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 25/11/2025.
Οι αθλητικές εφημερίδες 25/11/2025
15 λεπτά πριν
Καιρός: Έρχεται η κακοκαιρία «ADEL» – «Το πιο κρίσιμο 48ωρο είναι αυτό της Πέμπτης και Παρασκευής» προειδοποιεί ο Κολυδάς
2 ώρες πριν
Μαρινάκης: Το λάθος που εντόπισε στην «Ιθάκη» – «Κατάλαβα από τις γνώσεις γεωγραφίας ότι ο πραγματικός συγγραφέας είναι ο κ. Τσίπρας»
1 ώρα πριν
Ιταλία: Άνδρας υποδυόταν τη νεκρή μητέρα του επί χρόνια – Εισέπραττε τα ενοίκια και τη σύνταξή της
1 ώρα πριν
Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: «Η κακοποίηση σε εγκλωβίζει, δεν ξέρω τι σημαίνει αγάπη» – Μαρτυρία που κόβει την ανάσα
4 ώρες πριν
Έπειτα από 700 χρόνια κάτω από το νερό, η αρχαία Βασιλική της Νίκαιας αναδύθηκε – Ρίχνει φως στον πρώιμο Χριστιανισμό
3 ώρες πριν
Μόλις γέννησε έπαθε σοκ με τη συμπεριφορά της πεθεράς της: «Εισέβαλε απρόσκλητη στο μαιευτήριο και έκανε φασαρία επειδή δεν μπόρεσε να δει το μωρό»
2 ώρες πριν
Τα 3 ζώδια που θα νιώσουν ξανά ευτυχισμένα ύστερα από πολύ καιρό – «Αέρας ανανέωσης στη ζωή σας»
3 λεπτά πριν
Κουτσούμπας: Κάθε γυναίκα αξίζει να βαδίσει τον δρόμο της σύγκρουσης με αυτό το σάπιο σύστημα για να αλλάξει μαχητικά τη ζωή της
7 λεπτά πριν
Δημήτρης Αλεξάνδρου για υποθέσεις revenge porn: «Να υπάρχει δικαίωση και ανάλογη τιμωρία – Αξιοθαύμαστο αυτό που έκανε η Ιωάννα Τούνη»
12 λεπτά πριν
Νέες συλλήψεις για όπλα και πυρομαχικά στην Κρήτη – Εντοπίστηκαν καλάσνικοφ και χιλιάδες φυσίγγια σε Ρέθυμνο και Χανιά – ΦΩΤΟ
15 λεπτά πριν