Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 23/11/2025.
Οι αθλητικές εφημερίδες 23/11/2025
50 λεπτά πριν
Κακοκαιρία: Δύσκολη η επόμενη ημέρα σε Ιωάννινα, Άρτα και Πρέβεζα, καταγράφουν ζημιές στην Κέρκυρα – Ανησυχία για τη νέα επιδείνωση του καιρού
3 ώρες πριν
Ουκρανία: Διπλωματικός πυρετός σήμερα στη Γενεύη – Η πιο κρίσιμη «μάχη» της Ευρώπης για τον τερματισμό του πολέμου
2 ώρες πριν
Προϋπολογισμός: Ενίσχυση 3,2 δισ. ευρώ για μισθωτούς, επαγγελματίες, αγρότες και ένστολους το 2026 – Οι αλλαγές στη φορολογία και οι αυξήσεις μισθών
2 ώρες πριν
Reuters: Έναρξη νέας φάσης επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας – Σενάρια για ανατροπή του Μαδούρο
58 λεπτά πριν
Τα 3 ζώδια που αρχίζουν να ελπίζουν ξανά έπειτα από καιρό – «Δεν μπορεί τίποτα να σας σταματήσει»
2 ώρες πριν
Αποκάλυψε την απιστία του άνδρα της από τη μπουγάδα – «Με κατηγόρησε ότι φταίω εγώ γιατί έχω αλλάξει»
3 ώρες πριν
Στο φως πολύτιμοι θησαυροί από πλοίο που βυθίστηκε το 1708 – Θεωρείται το «Ιερό Δισκοπότηρο» των ναυαγίων
4 λεπτά πριν
Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο στην προσπάθειά του να διαφύγει
14 λεπτά πριν
Τσιτσιπάς: Δέχθηκε ερωτήσεις για την προσωπική του ζωή και ο Αντετοκούνμπο τον υποστήριξε – «Αφήστε το παιδί ήσυχο»
31 λεπτά πριν