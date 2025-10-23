Οι αθλητικές εφημερίδες 23/10/2025 Enikos Newsroom 05:48, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 23/10/2025. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Μοιράσου το: Αθήνα: Εξαφανίστηκε 47χρονος από την Κυψέλη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» Γερμανία: Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αστυνομίας και Στρατού – Ένας τραυματίας από την ασυνεννοησία των δύο υπηρεσιών Ύπνος: Τα ασταθή ωράρια συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού, σύμφωνα με μελέτη σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 7 ώρες πριν Τραγωδία στο Γκάζι: Περίοικος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ για την 16χρονη που κατέρρευσε έξω απο κλαμπ – «Μπορεί να υπάρχουν στον οργανισμό της και άλλες ουσίες» 4 ώρες πριν ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν – Κυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil 6 ώρες πριν ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε ταξίδια, σπίτια και αυτοκίνητα ξόδευαν τα μέλη του κυκλώματος τα χρήματα από τις παράνομες επιδοτήσεις – Πώς ο ΕΝΦΙΑ «αποκάλυψε» την απάτη 1 ώρα πριν Άλμα των τιμών του πετρελαίου – Σχεδόν 3% επάνω μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε ομίλους της Ρωσίας 12 ώρες πριν Βουλή: Εγκρίθηκε με 159 «ναι» η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη 8 ώρες πριν Ύπνος: Τα ασταθή ωράρια συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού, σύμφωνα με μελέτη 9 ώρες πριν Κάρμα: Οι 3 μήνες γέννησης που συνδέονται με «εκκρεμότητες» από το παρελθόν 11 ώρες πριν Υγρασία και μούχλα: 6 φυτά εσωτερικού χώρου που λειτουργούν ως φυσικοί αφυγραντήρες 7 ώρες πριν Ανάλυση σε αλαβάστρινο αγγείο με το ονομα του Ξέρξη αποκάλυψε ένα μυστικό 2.500 ετών – Οι θεωρίες που ανατρέπει και οι νέες υποθέσεις για τον τάφο του Τουταγχαμών 2 λεπτά πριν Διαβήτης: Η καλύτερη ώρα για περπάτημα εάν θέλετε να μειώσετε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, σύμφωνα με νευρολόγο 8 λεπτά πριν Σαν σήμερα 23 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας 20 λεπτά πριν Οι οικονομικές εφημερίδες 23/10/2025 22 λεπτά πριν Το Ποντίκι σήμερα Πέμπτη 23/10/2025 ENIKOS NETWORK Το έξυπνο hack που θα κάνει το κραγιόν σας να κρατήσει όλη την ημέρα Θεανώ Καρποδίνη: Η συνεργασία με τις ενώσεις ασθενών είναι καθοριστική για τον ΕΟΠΥΥ Άκης Σκέρτσος: Οι τρεις δείκτες που μαρτυρούν ότι ο πρωτογενής τομέας αλλάζει Σύσταση εθνικής επιστημονικής επιτροπής για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ανακοίνωσε ο Κ. Τσιάρας Το X αλλάζει τον τρόπο που χειρίζεται τα links για να κρατήσει τους χρήστες στην εφαρμογή Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις; περισσότερα 03:20 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η ένστασή του για το «μαλλί της γριάς» – «Αλλάξτε το, είναι δυνατόν;» Με ένα ακόμα νέο επεισόδιο για το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» ήρθε ο Γ... 21:30 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 «Μια νύχτα μόνο»: Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο για Λάλο-Λαμπροπούλου στο Mega Η νέα δραματική σειρά με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και την Μαριλίτα Λαμπροπούλου μπαίνει ... 20:09 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 Φάρμα: Με ποιον θα μονομαχήσει η Τζωρτζίνα; Στο χθεσινό επεισόδιο της “Φάρμας” η πράσινη ομάδα ηττήθηκε στην 1η Δοκιμασία Ασυλ... 19:10 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 Άγιος έρωτας: Η Χλόη δεν μπορεί να σβήσει τα συναισθήματά της για τον π. Νικόλαο Η Χλόη, όσο κι αν προσπαθεί, δεν μπορεί να σβήσει αυτό που νιώθει για τον πατέρα Νικόλαο, στο ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8 λεπτά πριν Σαν σήμερα 23 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της... 20 λεπτά πριν Οι οικονομικές εφημερίδες 23/10/2025 22 λεπτά πριν Το Ποντίκι σήμερα Πέμπτη 23/10/2025 24 λεπτά πριν Οι πολιτικές εφημερίδες 23/10/2025 33 λεπτά πριν Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025: Κριοί, μυστικά... 48 λεπτά πριν Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (23/10) 58 λεπτά πριν Κυριάκος Μητσοτάκης: Στις Βρυξέλλες σήμερα – Θα... 1 ώρα πριν Άλμα των τιμών του πετρελαίου – Σχεδόν 3% επάνω μετά... Άκης Σκέρτσος: Οι τρεις δείκτες που μαρτυρούν ότι ο πρωτογενής τομέας αλλάζει Σύσταση εθνικής επιστημονικής επιτροπής για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ανακοίνωσε ο Κ. Τσιάρας Γερμανία: Το 70% των βιομηχανικών εταιρειών και μάλιστα των πιο ενεργοβόρων μεταφέρουν τις επενδύσεις τους στο εξωτερικό ΙΟΒΕ: Προβλέπει ανάπτυξη 2,1% το 2025 και 2,2% το 2026 στην τριμηνιαία του έκθεση Νέα έρευνα: Πώς μπορούν να βγουν άμεσα 10 χιλιάδες ακίνητα στην αγορά MUST READ Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς