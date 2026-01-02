Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 2/1/2026.
Οι αθλητικές εφημερίδες 2/1/2026
7 ώρες πριν
Ελβετία: Σοκ και δυσπιστία για την φωτιά στο μπαρ που μετέτρεψε σε τραγωδία το πρωτοχρονιάτικο πάρτι – Τα βεγγαλικά στις σαμπάνιες και τα εύφλεκτα υλικά στην οροφή
8 ώρες πριν
Συγκλονίζει η μαρτυρία Ελληνίδας για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Είδαμε κόσμο να τρέχει, ασθενοφόρα, σειρήνες, ελικόπτερα»
8 ώρες πριν
Η Νέα Υόρκη στην εποχή Μαμντάνι: Το στοίχημα της «ηθικής πόλης» και η κοινωνική ατζέντα του – Οι συμβολισμοί της ορκωμοσίας
7 ώρες πριν
Αποφασισμένοι να σκληρύνουν την στάση τους οι αγρότες – Οι προτάσεις στο «τραπέζι» ενόψει της σύσκεψης την Κυριακή
30 λεπτά πριν
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι μπορούν να βρουν το φίδι σε 6 δευτερόλεπτα
6 λεπτά πριν
Αργεντινή: Ο Μιλέι θέλει να ιδρύσει συμμαχία που θα καταπολεμήσει «τον καρκίνο του σοσιαλισμού» και τη woke ιδεολογία
14 λεπτά πριν
Πόλεμος στην Ουκρανία: Αυξάνεται η πίεση για τον στρατό στα νότια της χώρας – Η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει περισσότερα εδάφη
23 λεπτά πριν
Μεξικό: Οι Αρχές συνέλαβαν ηγέτη καρτέλ, κατηγορούμενο από τις ΗΠΑ για «ναρκωτρομοκρατία»
30 λεπτά πριν