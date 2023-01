Νέο πρόσωπο αναμένεται να ενταχθεί προσεχώς στη σειρά «Μαύρο Ρόδο» στο Mega. Το πλούσιο καστ της δραματικής σειράς, όπως αναφέρει η Reallife, ενισχύεται με την είσοδο της Σίσσυς Τουμάση, που πρωταγωνίστησε μαζί με τον Αργύρη Πανταζάρα στο θεατρικό έργο «This is not Romeo and Juliet».

Μάλιστα εκεί γεννήθηκε και ο έρωτας των δύο ηθοποιών, που πριν από λίγες ημέρες επιβεβαίωσαν τις φήμες για τη σχέση τους με ένα πρωτοχρονιάτικο φιλί.