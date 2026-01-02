Να μ΄αγαπάς – Spoiler: Εφιαλτικές στιγμές για την Ζωή – Ο Ευριπίδης προσπαθεί να τη βιάσει

Εφιαλτικές στιγμές πρόκειται να ζήσει η Ζωή στα νέα επεισόδια της σειράς «Να μ΄αγαπάς» στον Alpha.

Η Ζωή, έπειτα από όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, προσπαθεί να βρει τη δύναμη να σταθεί ξανά στα πόδια της. Έτσι, όπως έχουμε ήδη παρακολουθήσει, βρίσκει δουλειά στην κάβα του Ευριπίδη, που της συμπεριφέρεται με σεβασμό και τη βοηθάει στα προβλήματα που έχει με τον Θεόφιλο. Σύντομα όμως τα πράγματα θα πάρουν απρόσμενη τροπή. Σύμφωνα με το MyTV, η οικειότητα που υπάρχει ανάμεσά τους δεν πρόκειται να της βγει σε καλό.

Ο εφιάλτης για τη Ζωή ξεκινάει κάποια στιγμή που βρίσκεται μόνη της με τον Ευριπίδη. Εκείνος, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, την κοιτάζει με βλέμμα επίμονο, γεγονός που της δημιουργεί ιδιαίτερη αμηχανία. Όπου κάποια στιγμή πλησιάζει επικίνδυνα κοντά της και την αγγίζει παρατεταμένα στο πρόσωπο. Ο άνδρας ξεπερνάει τα όρια και η Ζωή σοκάρεται. Αμέσως του ζητάει να σταματήσει. Όμως εκείνος δεν πτοείται.

Ο Ευριπίδης είναι αποφασισμένος να την κάνει δική του

Όπως θα παρακολουθήσουμε, την τραβάει από το χέρι και προσπαθεί με μανία να τη φιλήσει. Η γυναίκα παλεύει με όλη της τη δύναμη να τον αποφύγει, αλλά μάταια. Δεν μπορεί. Ο Ευριπίδης είναι αποφασισμένος να την κάνει δική του και, αφού την αρπάζει ξανά με δύναμη, προσπαθεί να τη βιάσει. Η Ζωή ουρλιάζει και καλεί σε βοήθεια, ενώ παράλληλα τον απωθεί.

Τον χτυπάει στο κεφάλι με ένα αιχμηρό αντικείμενο, εκείνος όμως, αν και τραυματισμένος, δεν το βάζει κάτω και την κυνηγάει. Η Ζωή ζει τον απόλυτο εφιάλτη και πασχίζει μέσα της να καταφέρει να ξεφύγει από τα χέρια του.

