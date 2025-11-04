LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 4/11/2025 Enikos Newsroom 09:58, Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025 Media Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ REALFM ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Μοιράσου το: Ακύρωσε το πρώτο ραντεβού όταν εκείνος της είπε να μην ξεχάσει το πορτοφόλι της – «Έκανε διάλεξη για το ποιος πληρώνει» Βίντεο: Αστυνομικός εξουδετέρωσε άνδρα που κρατούσε όμηρο τον 7χρονο αδελφό του – Τον πυροβόλησε στο κεφάλι Τραμπ: Απειλεί τη Νέα Υόρκη με διακοπή χρηματοδότησης αν εκλεγεί ο Ζοχράν Μαμντάνι – «Η κατάσταση θα χειροτερέψει με έναν κομμουνιστή στο τιμόνι» σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 45 λεπτά πριν Κόμβος για λαθρεμπόριο όπλων η Κρήτη – Οι χώρες προέλευσης, οι τιμές, οι πιάτσες και η διανομή στην Ελλάδα 2 ώρες πριν Κρήτη: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για το μακελειό στα Βορίζια – Δείτε φωτογραφίες από όσα βρέθηκαν στα κελιά 3 ώρες πριν Γαλάζιο «αντάρτικο» για το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ: Πυρ και μανία οι βουλευτές της ΝΔ – Σήμερα στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής το θέμα 2 ώρες πριν Λίαμ Γκάλαχερ: Οργισμένος με θαυμαστή των Oasis που πέταξε καπνογόνο σε συναυλία τους – «Θα πάρεις αυτό που σου αξίζει, πίστεψέ με» 1 ώρα πριν Κρήτη: Ένταλμα για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη διπλή τραγωδία στο Ηράκλειο 54 λεπτά πριν Τα 4 ζώδια που επιτέλους νιώθουν πως η ζωή τους αλλάζει πορεία – «Βρίσκετε το κλειδί για την επιτυχία» 3 ώρες πριν Ανακαλύφθηκε ο «Κοιμώμενος Έρωτας»: Ένα σπάνιο αριστούργημα της αρχαίας ρωμαϊκής τέχνης 2 ώρες πριν Ακύρωσε το πρώτο ραντεβού όταν εκείνος της είπε να μην ξεχάσει το πορτοφόλι της – «Έκανε διάλεξη για το ποιος πληρώνει» 13 λεπτά πριν Γυναίκα αποκαλύπτει τις 5 απλές συνήθειες που την βοήθησαν να χάσει 50 κιλά – Πώς εφαρμόζονται στην καθημερινότητα 1 λεπτό πριν Τέιλορ Σουίφτ: Θαυμαστές της «την εντόπισαν» σε βίντεο κλιπ του Τζορτζ Μάικλ από το 1987 – Οι θεωρίες ότι… ταξιδεύει στον χρόνο 6 λεπτά πριν Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τα ΕΛΤΑ 7 λεπτά πριν Οπαδική συμπλοκή στη Χαλκίδα: Συνελήφθη εμπλεκόμενος στην υπόθεση Λυγγερίδη – Χειροπέδες σε 6 άτομα 8 λεπτά πριν Γεωργιάδης: Με θεωρούν «τοξικό» πολιτικά αλλά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν τα περισσότερα άρθρα του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας 13 λεπτά πριν Γυναίκα αποκαλύπτει τις 5 απλές συνήθειες που την βοήθησαν να χάσει 50 κιλά – Πώς εφαρμόζονται στην καθημερινότητα ENIKOS NETWORK Νέος θάλαμος χημειοθεραπειών στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» Ασθενής υποβάλλεται σε χειρουργείο μέσω ύπνωσης – Τι πέτυχαν οι Ισραηλινοί ερευνητές ΑΑΔΕ: «Πυρετός το Σαββατόβραδο» στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης – Σαρωτικοί έλεγχοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Κομοτηνή: Σήμερα εγκαινιάζεται ο σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου Νέα προειδοποίηση για εκατομμύρια χρήστες iPhone και Android – Τι φέρνουν οι απαγορεύσεις σε site με περιεχόμενο για ενήλικ... Νύφη γνώρισε έναν άνδρα στο μπάτσελόρ της, τον κάλεσε στον γάμο της και τελικά τον παντρεύτηκε λίγα χρόνια αργότερα περισσότερα 10:50 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025 Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 4/11/2025 Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τρίτη 4 Νοε... 09:37 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025 Τηλεθέαση (3/11): Εντυπωσιακά ποσοστά για το «Ράδιο Αρβύλα» στην πρεμιέρα – Τι έκανε το «Να μ’ αγαπάς» Το “Ράδιο Αρβύλα” έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας (3/11). Κυριάρχησε στην τηλεθέαση στο δ... 07:00 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025 Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η τέλεια νύφη – Μια δυνατή ιστορία για τις σχέσεις, τα ψέματα και το τίμημα της αλήθειας, από τη συγγραφέα Jen Marie Wiggins Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η τέλεια νύφη – Μια δυνατή ιστορία για τις σχέσεις, τα ... 05:48 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025 Οι οικονομικές εφημερίδες 4/11/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 4/11/2025. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 6 λεπτά πριν Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τα ΕΛΤΑ 7 λεπτά πριν Οπαδική συμπλοκή στη Χαλκίδα: Συνελήφθη εμπλεκόμενος... 8 λεπτά πριν Γεωργιάδης: Με θεωρούν «τοξικό» πολιτικά αλλά ΠΑΣΟΚ... 13 λεπτά πριν Γυναίκα αποκαλύπτει τις 5 απλές συνήθειες που την... 18 λεπτά πριν Κάλεσε την αστυνομία επειδή… ο διανομέας δεν έφερε... 24 λεπτά πριν Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 4/11/2025 29 λεπτά πριν Βορίζια: «Εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου, να φύγουν από... 34 λεπτά πριν Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν με ενισχυμένες αποδόσεις... 39 λεπτά πριν Βερολίνο: Συνάντηση Πλεύρη – Ντόμπριτς για το Νέο... ΑΑΔΕ: «Πυρετός το Σαββατόβραδο» στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης – Σαρωτικοί έλεγχοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Κομοτηνή: Σήμερα εγκαινιάζεται ο σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου Επίδομα θέρμανσης 2025-2026: Όλες οι τελευταίες πληροφορίες για τις αιτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα το σχέδιο για τη λειτουργία και την ένταξή του στην ΑΑΔΕ Η OpenAI «ψωνίζει» από Amazon με συμφωνία ύψους 38 δισ. δολαρίων MUST READ Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς