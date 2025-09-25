LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 25/9/2025 Enikos Newsroom 09:58, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 Media Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ REALFM ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Μοιράσου το: Ερντογάν: Επιστρέφει έπειτα από 6 χρόνια στον Λευκό Οίκο – Τα 7 κρίσιμα θέματα στην ατζέντα της συνάντησης με Τραμπ Ειρηνοδικείο Αθηνών: Τραυματίστηκε δικαστικός υπάλληλος που προσπάθησε να ανοίξει κινητή αρχειοθήκη Κυριάκος Μητσοτάκης: Σαφή μηνύματα στην Τουρκία από τη Νέα Υόρκη – Η Chevron, η Κρήτη και το «c’est la vie» σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 1 ώρα πριν Κυριάκος Μητσοτάκης: Σαφή μηνύματα στην Τουρκία από τη Νέα Υόρκη – Η Chevron, η Κρήτη και το «c’est la vie» 2 ώρες πριν Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς – Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά ως ειδικοί φρουροί στην ΕΛ.ΑΣ. 1 ώρα πριν Ερντογάν: Επιστρέφει έπειτα από 6 χρόνια στον Λευκό Οίκο – Τα 7 κρίσιμα θέματα στην ατζέντα της συνάντησης με Τραμπ 3 ώρες πριν Στο «μικροσκόπιο» οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο τον 20χρονο ναυτικό – «Δεμένα» τα πλοία στον Πειραιά 2 ώρες πριν Μαρίσσα Λαιμού: Οι αρχές «παίζουν με τον πόνο μας», λέει η οικογένεια – Αναμένουν δύο εβδομάδες την νεκροψία 27 λεπτά πριν Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν μήνυμα αφύπνισης από το σύμπαν – «Η ώρα της αλήθειας έφτασε» 2 ώρες πριν Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τον κορμό αγάλματος του Ηρακλή σε αρχαία ελληνική πόλη που συνδέεται με τον Μέγα Αλέξανδρο 1 ώρα πριν Οι επιλογές της κόρης του τον βρίσκουν αντίθετο – «Δεν πρόκειται να συνεχίσω να της δίνω χρήματα επειδή ο άνδρας της είναι αχαΐρευτος» 4 ώρες πριν Πρωτεΐνη: 4 σημάδια που δείχνουν υπερβολική κατανάλωση, σύμφωνα με ειδικούς 2 ημέρες πριν FinTHESIS & e-Stegastiko: Το πρώτο σας σπίτι έρχεται ένα βήμα πιο κοντά 2 ημέρες πριν Την ηγετική της θέση επιβεβαίωσε η ALUMIL με τα Οικονομικά Αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2025 2 ημέρες πριν Protergia Powergiving: Κάθε μήνα και περισσότεροι τυχεροί πελάτες – 111 νέοι τυχεροί στην κλήρωση Σεπτεμβρίου 2 ημέρες πριν Η τυχερή της κλήρωσης που κερδίζει μια κρουαζιέρα στον Αργοσαρωνικό από το Signature Travel 1 λεπτό πριν Ξέσπασε η Κατερίνα Ζαρίφη: «Γιατί αυτή η χώρα είναι μία τεράστια μεζούρα;» – Το βίντεο στο TikTok 9 λεπτά πριν Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Τιμήθηκε με το Βραβείο Τέμπλετον 14 λεπτά πριν Τηλεθέαση (24/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη 15 λεπτά πριν Ηλιούπολη: Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας 21 λεπτά πριν Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν σήμερα οι πρώην πρόεδροι Σημανδράκος και Μπαμπασίδης – Στο «κόκκινο» η αντιπαράθεση μετά την κατάθεση Σαλάτα ENIKOS NETWORK Σιωπηλή κρίση «υπερμύκητα» στην Ελλάδα-Πέντε ισχυρά όπλα για τον περιορισμό του Φραγμένες αρτηρίες: Ποια μπορεί να είναι τα συμπτώματα – Πώς αντιμετωπίζονται Νέοι λογαριασμοί ρεύματος: Τι εξετάζεται για τις κρατικές επιδοτήσεις- Όλες οι τελευταίες πληροφορίες Υπουργείο Ανάπτυξης: Μετωπική σύγκρουση με την ακρίβεια – Σε ποια προϊόντα εστιάζονται οι έλεγχοι Η Apple προειδοποιεί όλους τους χρήστες iPhone – Μη χρησιμοποιείτε το Google Chrome Άνδρας εξηγεί γιατί έχει 600 τατουάζ του KSI σε όλο του το σώμα – ΒΙΝΤΕΟ περισσότερα 10:12 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 Τηλεθέαση (24/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τετάρτη (24/9) για τις εκπομπές της πρ... 05:48 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 Οι οικονομικές εφημερίδες 25/9/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 25/9/2025. 05:43 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 Οι αθλητικές εφημερίδες 25/9/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 25/9/2025. 05:38 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 Οι πολιτικές εφημερίδες 25/9/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 25/9/2025. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 9 λεπτά πριν Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Τιμήθηκε με το... 14 λεπτά πριν Τηλεθέαση (24/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και... 15 λεπτά πριν Ηλιούπολη: Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας 21 λεπτά πριν Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν σήμερα οι πρώην... 27 λεπτά πριν Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν μήνυμα αφύπνισης από το... 34 λεπτά πριν Ισπανία: Μετανάστες αποβιβάζονται από βάρκα και... 36 λεπτά πριν Φωτιά στο Πέραμα Μεγάρων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ 40 λεπτά πριν Τηλεθέαση (24/9): Πρεμιέρα με το δεξί για τον «Άγιο... Νέοι λογαριασμοί ρεύματος: Τι εξετάζεται για τις κρατικές επιδοτήσεις- Όλες οι τελευταίες πληροφορίες Υπουργείο Ανάπτυξης: Μετωπική σύγκρουση με την ακρίβεια – Σε ποια προϊόντα εστιάζονται οι έλεγχοι Προκήρυξη ΑΣΕΠ 20ΠΔΑ/2024 για θέσεις στελεχών στον ΟΑΣΠ: Μπείτε εδώ για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεων Μετεκπαίδευση για 515 εργαζόμενους ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού – Από σήμερα οι αιτήσεις ΚΥΑ για την επιδότηση ενοικίου: Η διαδικασία, οι εξαιρέσεις και ο «κόφτης» των ανείσπρακτων ενοικίων MUST READ Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους» Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος