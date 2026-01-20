LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 20/1/2026 Enikos Newsroom 09:59, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 Media Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ REALFM ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Μοιράσου το: Ουκρανία: Ένας τραυματίας έπειτα από επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο – Χωρίς ρεύμα και νερό πολλά σπίτια Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου: Οι άνεμοι έβγαλαν την θάλασσα στην στεριά Έτοιμες από την ΑAΔΕ δύο εκατ. δηλώσεις – Αναλυτικός οδηγός σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 58 λεπτά πριν Τι είναι το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ – Το αποκαλυπτικό έγγραφο που εστάλη στις χώρες που έλαβαν πρόσκληση να συμμετέχουν 42 λεπτά πριν Μαρία Καρυστιανού: Η απάντησή μου στο θέμα των αμβλώσεων διαστρεβλώθηκε σκοπίμως 2 ώρες πριν Θεσσαλονίκη: Μπήκε ανάποδα με το αυτοκίνητό του στη Βασιλίσσης Όλγας – Δείτε βίντεο 53 λεπτά πριν Τσιάρας: Στο χέρι των αγροτών είναι να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν – Τα περισσότερα ζητήματα που τέθηκαν είχαν ήδη απαντηθεί 2 ώρες πριν Ελέφαντας τρομοκρατεί πόλεις στην ανατολική Ινδία – Τουλάχιστον 20 νεκροί και 15 τραυματίες 1 ώρα πριν Τέλος η στασιμότητα για 4 ζώδια – «Ετοιμαστείτε για τη μεγάλη ανατροπή, ο τροχός γυρίζει» 3 ώρες πριν Ανακαλύφθηκαν στην Πομπηία σχεδόν 80 επιγραφές: Οι δημόσιες εξομολογήσεις έρωτα, οι προσβολές και τα συνθήματα σε αρχαίο θέατρο 2 ώρες πριν Ο σύντροφός της δεν την υποστήριξε όταν εκείνη αρρώστησε – «Αποφάσισα να τον χωρίσω» 18 ώρες πριν Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ που από σήμερα γίνεται Allwyn 2 λεπτά πριν Συναγερμός στις φυλακές Κασσαβέτειας: Φωτιά σε θάλαμο ανηλίκων και διερεύνηση κρουσμάτων φυματίωσης 8 λεπτά πριν Γυναίκα αποκαλύπτει πώς μια απλή συνήθεια την βοήθησε να χάσει 86 κιλά – «Έτσι κατάφερα να ελέγξω την πρόοδό μου» 12 λεπτά πριν Ριφιφί σε κατάστημα αθλητικών ειδών στη Βάρη – Ο δράστης άρπαξε 10 μπουφάν και εξαφανίστηκε 18 λεπτά πριν Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με πάνω από 300 drones και με πυραύλους – Χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο 22 λεπτά πριν Επιβάτης καταγγέλλει ότι δέχτηκε επίθεση από σκύλο στον ηλεκτρικό – «Ήταν χωρίς φίμωτρο» ENIKOS NETWORK Πρωτοποριακή θεραπεία για το Αλτσχάιμερ: Ανακαλύφθηκε ήχος που μπορεί να αντιστρέψει τη νόσο Ξεκίνησε η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας- Ήδη 2.000 άτομα έχουν εξυπηρετηθεί Εφορία: Αλλάζουν τα δεδομένα για τα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος-Ποιους αφορά Ταξί της Αττικής: Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρά το ΣΑΤΑ – Τι ζητεί Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας περισσότερα 09:31 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 Τηλεθέαση (19/1): Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη το βράδυ της Δευτέρας Επέστρεψε η μυθοπλασία στον ανταγωνισμό και μαζί με το MasterChef και το Survivor η μάχη για τ... 07:42 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 Δανάη Παππά: Είμαστε σε κομβικό σημείο στον «Άγιο Έρωτα» – Φεύγουν και έρχονται πρόσωπα Στην εκπομπή «Happy Day» φιλοξενήθηκε η Δανάη Παππά, η αγαπημένη Χλόη του «Άγιου έρωτα». «Είμα... 07:00 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το... 05:48 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 Οι οικονομικές εφημερίδες 20/1/2026 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 20/1/2026. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8 λεπτά πριν Γυναίκα αποκαλύπτει πώς μια απλή συνήθεια την βοήθησε... 12 λεπτά πριν Ριφιφί σε κατάστημα αθλητικών ειδών στη Βάρη – Ο... 18 λεπτά πριν Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με πάνω από 300 drones και με... 22 λεπτά πριν Επιβάτης καταγγέλλει ότι δέχτηκε επίθεση από σκύλο... 28 λεπτά πριν Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου 29 λεπτά πριν Νέα συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον Κώστα... 33 λεπτά πριν Θα εξαφανιστεί η βαρύτητα από τη Γη στις 12 Αυγούστου; Η... 38 λεπτά πριν Εύβοια: Εγκλωβίστηκαν δύο άτομα λόγω έντονης... 42 λεπτά πριν Μαρία Καρυστιανού: Η απάντησή μου στο θέμα των... Εφορία: Αλλάζουν τα δεδομένα για τα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος-Ποιους αφορά Ταξί της Αττικής: Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρά το ΣΑΤΑ – Τι ζητεί Επικουρικές συντάξεις: Ανατροπή με τις αυξήσεις – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες ΕΝΦΙΑ: 7+1 SOS για να μην αυξηθεί ο φόρος ακινήτων -Αναλυτικός οδηγός Στο τραπέζι το εφάπαξ για 1.000.000 εργαζόμενους – Ποιους αφορά, τα σενάρια που εξετάζονται MUST READ Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι