Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου: Οι άνεμοι έβγαλαν την θάλασσα στην στεριά

Κλειστή από χθες (19/1) το μεσημέρι παραμένει η πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν τόσο στο Ρίο όσο και στο Αντίρριο.

Οι ισχυρές ριπές έχουν ως αποτέλεσμα η θάλασσα να βγαίνει έξω, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες στην περιοχή και καθιστώντας αδύνατη την εκτέλεση των δρομολογίων, σύμφωνα με το tempo24.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και στη διέλευση από τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, καθώς οι άνεμοι παραμένουν πολύ ισχυροί. Μεγάλα οχήματα, όπως φορτηγά και νταλίκες, έχουν ακινητοποιηθεί, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση για αυξημένη επαγρύπνηση στους οδηγούς.