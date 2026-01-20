Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου: Οι άνεμοι έβγαλαν την θάλασσα στην στεριά

  • Η πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου έχει κλείσει.
  • Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.
  • Οι άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να βγει η θάλασσα στην στεριά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου: Οι άνεμοι έβγαλαν την θάλασσα στην στεριά

Κλειστή από χθες (19/1) το μεσημέρι παραμένει η πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν τόσο στο Ρίο όσο και στο Αντίρριο.

Οι ισχυρές ριπές έχουν ως αποτέλεσμα η θάλασσα να βγαίνει έξω, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες στην περιοχή και καθιστώντας αδύνατη την εκτέλεση των δρομολογίων, σύμφωνα με το tempo24.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και στη διέλευση από τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, καθώς οι άνεμοι παραμένουν πολύ ισχυροί. Μεγάλα οχήματα, όπως φορτηγά και νταλίκες, έχουν ακινητοποιηθεί, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση για αυξημένη επαγρύπνηση στους οδηγούς.

