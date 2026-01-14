LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 14/1/2026 Enikos Newsroom 09:58, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 Media Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ REALFM ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Μοιράσου το: Η σύζυγός του είναι κακομαθημένη – «Δεν εργάζεται και νομίζει πως είμαι υποχρεωμένος και να δουλεύω όλη μέρα και να την βοηθάω στο σπίτι» Ιράν: Περισσότεροι από 2.500 νεκροί στις διαδηλώσεις την ώρα που ο Τραμπ δηλώνει ότι «έρχεται βοήθεια» – Αναφορές ότι ο πραγματικός αριθμός είναι έως 20.000 Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη ο ηθοποιός για επίθεση σε οδηγό σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 51 λεπτά πριν Μπλόκο Νίκαιας: Έσκασαν τα λάστιχα σε τρακτέρ αγροτών που συμμετείχαν στη σύσκεψη με τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου 2 ώρες πριν Ιράν: Περισσότεροι από 2.500 νεκροί στις διαδηλώσεις την ώρα που ο Τραμπ δηλώνει ότι «έρχεται βοήθεια» – Αναφορές ότι ο πραγματικός αριθμός είναι έως 20.000 3 ώρες πριν Τραγωδία στη Σητεία: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του – Νεκρός ένας 16χρονος 2 ώρες πριν ΚΕΦΙΜ: 177 ημέρες εργασίας για το κράτος – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τη φορολογική επιβάρυνση 1 ώρα πριν «Είσαι νεκρός;»: Η εφαρμογή-φαινόμενο αλλάζει όνομα μετά την παγκόσμια επιτυχία της – Ιδανική για όσους ζουν μόνοι 1 ώρα πριν Τα 3 ζώδια που αλλάζουν σελίδα στη ζωή τους – «Αφήνετε πίσω ό,τι σας έχει πονέσει» 5 ώρες πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχετε παρατηρητικότητα ντετέκτιβ, θα εντοπίσετε την ομπρέλα σε 12 δευτερόλεπτα 3 ώρες πριν Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ευρήματα από σχολείο του 19ου αιώνα και παιχνίδια μαθητών από τη Βικτωριανή εποχή 2 ώρες πριν Η σύζυγός του είναι κακομαθημένη – «Δεν εργάζεται και νομίζει πως είμαι υποχρεωμένος και να δουλεύω όλη μέρα και να την βοηθάω στο σπίτι» 2 λεπτά πριν Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 14/1/2026 8 λεπτά πριν Οι 8 χρονοβόρες συνήθειες που οι επιτυχημένοι άνθρωποι έχουν διαγράψει από τη ζωή τους εδώ και χρόνια 13 λεπτά πριν Πιερρακάκης για την έκδοση 10ετούς ομολόγου: «Η πιο πειστική απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αξία της επενδυτικής βαθμίδας» 19 λεπτά πριν ΕΡΤ: Πέθανε ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μητσιώνης – «Λύγισε» η Αλεξάνδρα Δουβαρά στο δελτίο ειδήσεων 24 λεπτά πριν Τσιάρας για βανδαλισμούς σε τρακτέρ: «Δεν είναι δείγμα δημοκρατίας, ούτε ελευθερίας τέτοιες προκλητικές ενέργειες και συμπεριφορές» ENIKOS NETWORK Μακροζωία: Ποιες καθημερινές συνήθειες έχουν όσοι ξεπερνούν τα 100, σύμφωνα με τους επιστήμονες Το «βραχιολάκι» αλλάζει τα Επείγοντα σε όλα τα νοσοκομεία-Καθολική εφαρμογή τον Φεβρουάριο ΑΑΔΕ: Με αιχμή το «ΔΕΟΣ» οι μάχες κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της οικονομικής απάτης Ταξί: Δεύτερη ημέρα απεργίας σήμερα – Χειρόφρενο σηκώνουν ξανά οι οδηγοί σε ολόκληρη τη χώρα Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας περισσότερα 10:54 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 ΕΡΤ: Πέθανε ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μητσιώνης – «Λύγισε» η Αλεξάνδρα Δουβαρά στο δελτίο ειδήσεων Θλίψη στην ΕΡΤ, μετά τον θάνατο του σκηνοθέτη Δημήτρη Μητσιώνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τα ξ... 05:48 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 Οι οικονομικές εφημερίδες 14/1/2026 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 14/1/2026. 05:43 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 Οι αθλητικές εφημερίδες 14/1/2026 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 14/1/2026. 05:38 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 Οι πολιτικές εφημερίδες 14/1/2026 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 14/1/2026. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8 λεπτά πριν Οι 8 χρονοβόρες συνήθειες που οι επιτυχημένοι... 13 λεπτά πριν Πιερρακάκης για την έκδοση 10ετούς ομολόγου: «Η πιο... 19 λεπτά πριν ΕΡΤ: Πέθανε ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μητσιώνης –... 24 λεπτά πριν Τσιάρας για βανδαλισμούς σε τρακτέρ: «Δεν είναι... 25 λεπτά πριν Τραγωδία στην Επαρχιακή Οδό Θηβών – Λιβαδειάς:... 30 λεπτά πριν Φάμελλος για Καρυστιανού: Δεν συμβαδίζει με την... 36 λεπτά πριν Συνελήφθη στην Αττική 38χρονος Τούρκος που έχει... 42 λεπτά πριν Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Οι κινήσεις της αφού... 49 λεπτά πριν Τηλεθέαση (13/1): Ανακατατάξεις στην πρωινή ψυχαγωγική... ΑΑΔΕ: Με αιχμή το «ΔΕΟΣ» οι μάχες κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της οικονομικής απάτης Ταξί: Δεύτερη ημέρα απεργίας σήμερα – Χειρόφρενο σηκώνουν ξανά οι οδηγοί σε ολόκληρη τη χώρα Επίδομα παιδιού: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την πληρωμή των αναδρομικών Αγρότες: Τι περιλαμβάνει η διεύρυνση των μέτρων στήριξης για το αγροτικό ρεύμα – Αναλυτικά όλες οι βελτιώσεις Σούπερ μάρκετ: Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος το 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία της NielsenIQ MUST READ Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι