IAB MiXX Awards 2024: Στους κορυφαίους της χρονιάς ο ΑΝΤ1

Το Βραβείο Μελών του IAB Hellas κέρδισε η Social Media ομάδα του ΑΝΤ1 στην κατηγορία Best Social Media Campaign για το επιχειρηματικό show επενδύσεων «Dragons’ Den Greece Ι».

Τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των IAB MiXX Awards 2024, σηματοδοτώντας την 9 η συνεχή διοργάνωση των MiXX Awards από το IAB Hellas, σε συνεργασία με την Direction Business Network.

Το Βραβείο Μελών του IAB Hellas απονεμήθηκε στην ομάδα των Social Media του ΑΝΤ1 στην κατηγορία Social Media Campaign για το επιχειρηματικό show επενδύσεων «Dragons’ Den Greece I», που από την πρώτη σεζόν κατάφερε να κάνει το απόλυτο breakthrough στα social media. Αξιοποιώντας δημιουργικά τις πλατφόρμες του, mega influencers και media που δημιουργούν virality, έκανε εκατομμύρια χρήστες να πουν «είμαι μέσα», δημιούργησε trending sounds στο TikTok και έγινε talk of the town.

Τα ΙΑΒ MiXX Awards αποτελούν τον εορτασμό και την αναγνώριση των καλύτερων έργων της χρονιάς στο ελληνικό ψηφιακό οικοσύστημα. Τα Βραβεία Μελών προέκυψαν μετά από ψηφοφορία μιας 10μελούς επιτροπής, αποτελούμενης από έμπειρα και εξειδικευμένα μέλη του IAB Hellas.

Η Social Media ομάδα του ΑΝΤ1 συνεχίζει να πρωτοπορεί και να ξεχωρίζει για τη δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητά της στη στρατηγική των social media.