Η Realnews αυτής της Κυριακής (9/11/2025)

Με τίτλο: “Τα «όπλα» της Αθήνας για βέτο στην Αγκυρα” κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.  Η εφημερίδα αποκαλύπτει πώς μπορεί η Ελλάδα να μπλοκάρει την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Τι προβλέπει ο κανονισμός για συμμετοχή εταιρειών της γειτονικής χώρας σε ευρωπαϊκές κοινοπραξίες.

– Η αγωνία του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, επειδή καθυστερεί η εξέταση του τουρκικού αιτήματος.

– Ο ρόλος των αρμόδιων επιτροπών που έχει συστήσει η Κομισιόν και οι δυνατότητες της Ελλάδας να απορρίψει αιτήματα τουρκικών αμυντικών βιομηχανιών.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

Το ημερολόγιο της Κίμπερλι στην Αθήνα. Πού πήγε, ποιους είδε και τι συζήτησαν. Οι πρώτες επτά ημέρες της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ. Το ιδιωτικό δείπνο, οι πολιτικές συναντήσεις και η λαμπερή δεξίωση.

– Οι μετανάστες θα επιστρέφουν στην Αφρική. Το σχέδιο για τα returns hubs. Η πρωτοβουλία αφορά πολίτες κρατών που δεν μπορούν να μεταφερθούν πίσω στις χώρες προέλευσης. Τα κέντρα στις αφρικανικές χώρες, όπως η Ουγκάντα, θα χρηματοδοτούνται από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., τα οποία θα καθορίζουν και τους όρους λειτουργίας τους. Η χώρα φιλοξενίας θα λαμβάνει και αντισταθμιστικά οφέλη.

– Ολα θα περνούν από την Ελλάδα! Οι νέες συμφωνίες της Αθήνας «κλείνουν» τις στρόφιγγες από τη Ρωσία. Οι νέοι αγωγοί φυσικού αερίου που φέρνουν τη χώρα μας στο επίκεντρο των εξελίξεων και υποβαθμίζουν τον ρόλο της Τουρκίας ως διαμετακομιστικού κόμβου. Το χρονοδιάγραμμα των γεωτρήσεων από την ExxonMobil στο Ιόνιο και οι προσδοκίες για νέα κοιτάσματα στον ελλαδικό χώρο. Κυριάκος Μητσοτάκης: «Δεν μπορεί το ρωσικό φυσικό αέριο να μπαίνει από την πίσω πόρτα, από την Τουρκία».

– Μακελειό στα Βορίζια: Ο τελευταίος σασμός! Η «R» αποκαλύπτει την επίθεση με μαχαίρι το 2024, τη διαμάχη για τα βοσκοτόπια και τα άγνωστα περιστατικά που οδήγησαν στην αιματηρή συμπλοκή των δύο οικογενειών. «Είναι οργανωμένο έγκλημα και όχι βεντέτα». Εγκριτοι ακαδημαϊκοί και επιστήμονες αναλύουν τα νέα χαρακτηριστικά που έχει λάβει η ένοπλη βία στην Κρήτη.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Δημήτρης Παπαστεργίου, Ολγα Γεροβασίλη.

– Ο νέος “πόλεμος” στην Greek Mafia. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για το συμβόλαιο θανάτου με θύμα τον 41χρονο Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.

– «Εσβησαν τα ίχνη της δολοφονίας». Οι καταγγελίες της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη για τους λιμενικούς που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματιών.

– «Βίασε την αδελφή μου όταν ήταν 15 ετών». Συγκλονιστικές μαρτυρίες στη δίκη του σκηνοθέτη που κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις.

 

