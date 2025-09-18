«Η Λάμψη»: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από τα γυρίσματα της σειράς 34 χρόνια μετά την πρεμιέρα της

«Η Λάμψη»: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από τα γυρίσματα της σειράς 34 χρόνια μετά την πρεμιέρα της

Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1991 έκανε πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 η «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου, με την Κάτια Δανδουλάκη στον ρόλο της Βίρνας και τον Χρήστο Πολίτη στον ρόλο του Γιάγκου Δράκου. Η σειρά προβαλλόταν καθημερινά για 14 ολόκληρα χρόνια, μέχρι τις 26 Ιουλίου 2005, μπαίνοντας στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η μακροβιότερη καθημερινή σειρά στην ελληνική τηλεόραση.

Η «Λάμψη» ολοκληρώθηκε έχοντας στο ενεργητικό της 3.457 επεισόδια, περισσότερες από 150.000 σελίδες διαλόγων και περίπου 190 ιστορίες. Συμμετείχαν 1.500 ηθοποιοί, ανάμεσά τους καταξιωμένοι αλλά και νέοι που στη συνέχεια έκαναν μεγάλη καριέρα, ενώ στη δημιουργία της εργάστηκαν επτά σκηνοθέτες και εκατοντάδες τεχνικοί. Ο Χρήστος Πολίτης παρέμεινε μέχρι το τελευταίο επεισόδιο, με τον ρόλο του Γιάγκου να χάνει τελικά… τα λογικά του, μετά από όσα είχε ζήσει και προκαλέσει.

34 χρόνια μετά την πρεμιέρα και 20 χρόνια μετά το τέλος της σειράς, το φωτογραφικό στούντιο του Κλεισθένη ανάρτησε στο Instagram μια αδημοσίευτη φωτογραφία από τα πρώτα γυρίσματα.

Στη λεζάντα αναφέρεται: «Η Λάμψη του Φώσκολου άρχισε να προβάλλεται στις 16 Σεπτεμβρίου 1991 και σταμάτησε τον Ιούλιο του 2005, 14 χρόνια μετά. Ο Κλεισθένης φωτογράφισε για την προώθηση της σειράς λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η πρεμιέρα».

Στη φωτογραφία διακρίνονται οι Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος (Αλέξης), Κάτια Δανδουλάκη (Βίρνα), Χρήστος Πολίτης (Γιάγκος) και Ελένη Κούρκουλα (Σελήνη).

