Συντονισμένες κινήσεις από κυβέρνηση και αλυσίδες του λιανεμπορίου για να μειωθούν οι τιμές από το χωράφι στο ράφι.

– Σε απευθείας συμφωνίες με παραγωγούς και αγροτικούς συνεταιρισμούς θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα τα σούπερ μάρκετ, με στόχο την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων σε βασικά προϊόντα.

– Με νομοσχέδιο που έρχεται άμεσα στη Βουλή δημιουργείται η νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. Θα δοθεί η δυνατότητα στους δήμους για τη λειτουργία λαϊκών αγορών μόνο με παραγωγούς.

– Η αναγραφή της τιμής παραγωγού στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα είναι υποχρεωτική.

– Δεύτερο κύμα μέτρων στήριξης τον Απρίλιο. Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις στο στεγαστικό και στις ασφαλιστικές εισφορές. Με δεδομένη την άνεση που προσφέρει ο Προϋπολογισμός, η κυβέρνηση σχεδιάζει νέα εργαλεία για να αντιμετωπιστεί το οξυμένο πρόβλημα της στέγασης. Στο τραπέζι βρίσκονται μοντέλα που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης ώστε να συγκρατηθεί η φρενήρης αύξηση των ενοικίων. Εξετάζεται η επίσπευση της μείωσης κατά μισή μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών προκειμένου να ελαφρυνθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις.

– Ποιους «βλέπει» ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο κόμμα. Οι συναντήσεις και οι επαφές του πρώην πρωθυπουργού μετά την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Βουλή.

– Νέες απάτες στα βιολογικά. Μετά τις έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι ελεγκτές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εντόπισαν μεγάλες παρατυπίες στα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Πάνω από το 40% των καλλιεργητών βρέθηκε να χρησιμοποιεί απαγορευμένες ουσίες, ενώ οι μισές δηλώσεις για τις επιδοτήσεις εκτιμάται ότι είναι ψευδείς. Στο στόχαστρο άλλοι πέντε οργανισμοί πιστοποίησης που απειλούνται με αναστολή άδειας λειτουργίας. Αγώνας δρόμου για τις πληρωμές ύψους 718 εκατ. ευρώ προς τους αγρότες έως το τέλος του έτους.

– Τραγωδία στα Τέμπη: Αγωγή – μαμούθ σε γερμανικές εταιρείες. Τι ζητούν οι συγγενείς του 23χρονου Αγγελου Τηλκερίδη, ο οποίος απανθρακώθηκε κατά τη σύγκρουση των δύο τρένων.

– Όλγα Κεφαλογιάννη στην «R»: «Η Ελλάδα είναι σε τροχιά ανάπτυξης και αυτό που χρειάζεται είναι σταθερές κυβερνήσεις, όχι περιπέτειες και πειραματισμούς».

