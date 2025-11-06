Grand Hotel: Ο Πέτρος ζει και επιστρέφει να πάρει πίσω όσα του στέρησαν

Αυτή την Κυριακή 9 Νοεμβρίου ο Πέτρος, τον οποίο υποδύεται ο Γιάννης Κουκουράκης, επιστρέφει στο «Grand Hotel» για να πάρει πίσω όσα του στέρησαν.

Επανέρχεται πιο δυνατός, πιο αποφασισμένος και πιο θυμωμένος από ποτέ, για να απαιτήσει δικαίωση για τους ανθρώπους που έχασε, αλλά και για να ξαναβρεί τον μεγάλο του έρωτα.

Ο Πέτρος στο Grand Hotel βρήκε την αληθινή αγάπη στο πρόσωπο της Αλίκης, αλλά και τους δολοφόνους της αδερφής του και του πατέρα του, οι οποίοι συνέχισαν να τον καταδιώκουν για να μην ξεσκεπάσει τα εγκλήματά τους.

Ατρόμητος, περήφανος και επίμονος, τα έβαλε με όλους και διεκδίκησε μια ζωή με την Αλίκη.

Λίγο πριν οι δυο τους διαφύγουν για το εξωτερικό, τον πυροβόλησαν. Κι ενώ όλοι θρηνούσαν για τον χαμό του, ένα γύρισμα της τύχης – την οποία πάντα είχε με το μέρος του – τον κράτησε ζωντανό, κρυφά από όλους – ή σχεδόν όλους…