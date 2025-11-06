Grand Hotel: Ο Πέτρος ζει και επιστρέφει να πάρει πίσω όσα του στέρησαν

Νάντια Ρηγάτου

Αυτή την Κυριακή 9 Νοεμβρίου ο Πέτρος, τον οποίο υποδύεται ο Γιάννης Κουκουράκης, επιστρέφει στο «Grand Hotel» για να πάρει πίσω όσα του στέρησαν.

Επανέρχεται πιο δυνατός, πιο αποφασισμένος και πιο θυμωμένος από ποτέ, για να απαιτήσει δικαίωση για τους ανθρώπους που έχασε, αλλά και για να ξαναβρεί τον μεγάλο του έρωτα.

Ο Πέτρος στο Grand Hotel βρήκε την αληθινή αγάπη στο πρόσωπο της Αλίκης, αλλά και τους δολοφόνους της αδερφής του και του πατέρα του, οι οποίοι συνέχισαν να τον καταδιώκουν για να μην ξεσκεπάσει τα εγκλήματά τους.

Ατρόμητος, περήφανος και επίμονος, τα έβαλε με όλους και διεκδίκησε μια ζωή με την Αλίκη.

Λίγο πριν οι δυο τους διαφύγουν για το εξωτερικό, τον πυροβόλησαν. Κι ενώ όλοι θρηνούσαν για τον χαμό του, ένα γύρισμα της τύχης – την οποία πάντα είχε με το μέρος του – τον κράτησε ζωντανό, κρυφά από όλους – ή σχεδόν όλους…

 

 

15:37 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

First Dates: Νέα ζευγάρια ψάχνουν μια ευκαιρία στον έρωτα, απόψε στις 21:00 στο Star

Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξ...
15:19 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Μια νύχτα μόνo: Δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Νέο backstage φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχ...
14:54 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Το πτώμα εξαφανίζεται από το ξενοδοχείο

Το μυστήριο με την εξαφάνιση του στριφνού συγγραφέα καλά κρατεί στο νέο επεισόδιο της κωμικής ...
12:41 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 6/11/2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFm 97,8, την Πέμπτη 6 ...
