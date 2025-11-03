Grand Hotel: Μία μυστηριώδης γυναίκα και μια κοσμηματοθήκη τρομοκρατούν τον Ρήγα, απόψε στις 21:00

Αποκαλυπτικό το νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” που θα δούμε απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Διονύσης έχει φέρει κρυφά για τη δημοπρασία μία χρυσή κοσμηματοθήκη που συνδέεται με το παρελθόν του Ρήγα. Σε αυτή οδηγούνται η Αλίκη και ο Άρης λύνοντας τον γρίφο του δέματος που έλαβαν.

Ο Χαραλάμπης καταλαβαίνει τα σχέδια του Χατζημήτρου και ζητά εγγυήσεις, ενώ η κόντρα ανάμεσα στη Θεώνη και την Μελίνα για το σχολείο συνεχίζεται. Η Αλίκη καταφέρνει να ανοίξει την χρυσή κοσμηματοθήκη κι ένα νέο μήνυμα έρχεται στο φως. Ο Χατζημήτρος φαίνεται να έλκεται όλο και περισσότερο από την Μελίνα.

Η βραδιά της δημοπρασίας φτάνει και ο Ρήγας βλέπει σοκαρισμένος για πρώτη φορά την κοσμηματοθήκη που κρύβει κάτι από το μυστικό παρελθόν του. Ταυτόχρονα, κάνει την εμφάνισή της μια μυστηριώδης γυναίκα, η οποία, προς έκπληξη όλων, αγοράζει τη χρυσή κοσμηματοθήκη. Ο Ρήγας αναγνωρίζει με τρόμο τη γυναίκα και προσπαθεί απεγνωσμένα να της μιλήσει.

Η Αλίκη, όμως, προλαβαίνει να μιλήσει μαζί της και συνειδητοποιεί ότι έχει άμεση σχέση με τον Νίκο Μήχα…

Κι ενώ η σάλα είναι γεμάτη κόσμο, η Αλίκη με την Φρίντα και τον Νικόλα ψάχνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες του Grand Hotel, ενώ ο Ρήγας επισκέπτεται στο δωμάτιό της τη μυστηριώδη επισκέπτρια, με την οποία φαίνεται ότι τον δένει μία μεγάλη αγάπη…

