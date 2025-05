Eurovision 2025: Τα επικά σχόλια στο X για τις εμφανίσεις του τελικού – Οι πριγκίπισσες της Disney, το… παγώνι της Μάλτας και η Dua Lipa

Βραδιά Eurovision ήταν αυτή του Σαββάτου 17 Μαΐου 2025, με τον μεγάλο τελικό να καθηλώνει εκατομμύρια τηλεθεατές στην Ευρώπη και όχι μόνο. Παράλληλα, στο μέτωπο των social media, το X (πρώην Twitter) μετατράπηκε σε «πίνακα σχολίων» με συνεχή ροή αντιδράσεων και πολύ… χιούμορ.

Οι χρήστες του X σχολίασαν ζωντανά κάθε στιγμή του μουσικού διαγωνισμού, ξεκινώντας από τα πρώτα λεπτά του τελικού. Οι συμμετοχές των χωρών, οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των καλλιτεχνών και οι σκηνοθετικές επιλογές προκάλεσαν έντονη δραστηριότητα, με τα πληκτρολόγια να παίρνουν κυριολεκτικά «φωτιά».

«Τη βραδιά της Eurovision: Η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος», μέσα από μια φωτογραφία.

All you need to know about Eurovision in one pic. pic.twitter.com/fjGsj6CY1H

Ο τραγουδιστής της Λιθουανίας, θύμισε στους χρήστες τη Θλίψη από τα «Μυαλά που κουβαλάς»

Ενώ οι τραγουδίστριες από την Μ. Βρετανία, θύμισαν τις πριγκίπισσες της Disney:

Η Klavdia συγκίνησε με την ερμηνεία της τους χρήστες τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδας:

Τη δική του «σφραγίδα» στη φετινή Eurovision άφησε και η συμμετοχή της Εσθονίας με το «Εspresso macchiato».

«Αυτός ο χορός θα μείνει στην ιστορία της Eurovision. Πώς μπορεί και το κάνει αυτό; Μας υπνωτίζει»…

This dance will go down as one of the most iconic dances in Eurovision history. Seriously, how is he able to do that? It‘s hypnotizing.#Eurovision #Eurovision2025 #ESC2025 #Estonia pic.twitter.com/aRfRDPrZIB

— Kero 🇩🇪🇩🇰🇫🇮🇳🇴🇲🇹🇸🇪 (@Krm_H67) May 17, 2025