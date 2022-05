Νέο επικό τρέιλερ για το Thor: Love and Thunder – Πρώτη ματιά στον χαρακτήρα του Κρίστιαν Μπέιλ

Ένα νέο επικό τρέιλερ για την επόμενη μεγάλη ταινία της Marvel, το Thor: Love and Thunder, δόθηκε στη δημοσιότητα.

Πρόκειται για το δεύτερο τρέιλερ της ταινίας, το οποίο αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια του Game 4 της τελικής σειράς της Ανατολής στο ΝΒΑ, ανάμεσα στους Μπόστον Σέλτικς και τους Μαϊάμι Χιτ.

Στο τρέιλερ υπάρχουν νέα πλάνα από τη Jane Foster (Νάταλι Πόρτμαν), η οποία κραδαίνει το μαγικό σφυρί, το Mjolnir, ως Mighty Thor, και από τον Θεό Δία, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ράσελ Κρόου.

Επίσης για πρώτη φορά εμφανίζεται ο “κακός” της ταινίας, ο Gorr the God Butcher (Χασάπης των Θεών), τον οποίο υποδύεται ο Κρίστιαν Μπέιλ.

Check out the brand-new poster for Marvel Studios’ #ThorLoveAndThunder and witness it only in theaters July 8. pic.twitter.com/HCEr2b9qkt

— Marvel Entertainment (@Marvel) May 24, 2022