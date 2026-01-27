Ανάρτηση για τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη έκανε η δημοσιογράφος Ελένη Σπανοπούλου.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Ήταν μια όμορφη Ψυχούλα, ένα κοφτερό μυαλό, ένας αυστηρός κριτής με καρδιά λουλούδι, ένας υπέροχος φίλος, που έφυγε νωρίς. Ήταν δύο μάτια που σε κοίταζαν πίσω από τα γυαλιά με απορία έφηβου και μια ζεστή αγκαλιά για όσους… λάτρευε.

Ήταν το πιο όμορφο Ρο της ελληνικής Δημοσιογραφίας. Ο ΙΑΣΟΝΑΚΟΣ ΜΑΣ!

💔Η πρόσφατη γενέθλια ημέρα του αξέχαστου συναδέλφου και φίλου Ιάσονα Τριανταφυλλίδη (16/1) και ο ένας χρόνος, σήμερα, από τη θανή του, στα 61 του χρόνια, οδηγεί τις σκέψεις μου και την απόφαση μου να διηγηθώ σε όλους εδώ την πικρή ιστορία, που ακολούθησε τον θάνατο του …

Ξέρετε, πεθαίνουμε, πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλο οι άνθρωποι στον Κλάδο των ΜΜΕ ( και όχι μόνο, φυσικά) και κανείς δεν αναρωτιέται, ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ?

Κανείς δεν μαθαίνει τον, μετά τον θάνατο, γολγοθά,της οικογένειας του νεκρού, που εκτός από το βαρύ πένθος έχει να αντιμετωπίσει το θηρίο της γραφειοκρατίας,

το τέρας της αναλγησίας των ιθυνόντων ,αλλά και την αδιαφορία εκείνων που σφίγγουν το χέρι στην κηδεία, λένε λόγια μεγάλα κι ύστερα χάνονται….

Να είστε βέβαιοι ότι πριν μιλήσω εδώ, έχω εξαντλήσει κάθε περιθώριο συνεννόησης, παράκλησης και ικεσίας ακόμη, για την περίπτωση του Ιασονα, σε κάθε κατεύθυνση και σε όλα τα επίπεδα.

⛔️Η ΑΠΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ…ΑΡΜΟΔΙΩΝ

Αυτάρεσκα, αλαζονικά, αντιδημοκρατικά διοικούντες και διευθύνοντες συνεχίζουν κρυπτόμενοι για ουσιαστικά θέματα λειτουργίας του ασφαλιστικού μας Ταμείου , νπιδ ΕΔΟΕΑΠ , προφανώς βασιζόμενοι στην μονοκρατορία των 10 στις 11 ψήφους , που διαθέτει ο πρόεδρος του ΔΣ συν. Σταύρος Καπάκος.

Και μαζί, την ΔΥΣΤΥΧΩΣ εσχάτως αποκαλυφθείσα Λουδοβίκεια αντίληψη του: L’etat c’est moi !

❌Τι κρίμα ! Τι απογοήτευση.Τι πικρία να ανακαλύπτεις ότι ένας κατά τα άλλα έντιμος άνθρωπος έχει ζαλιστεί / τυφλωθεί, από την Εξουσία μιας προσωρινής καρέκλας στην οποία ανέβηκε λόγω καταιγιστικών γεγονότων το 2017.

❌Τα σημάδια της συνεχούς κατρακύλας του ΕΔΟΕΑΠ στην αγκαλιά του Δημοσίου , όμως είναι πολλά.

Πάρα πολλά πια ….Και φέρουν την υπογραφή του Προέδρου , όπως και όσων τον ακολουθούν, στο όνομα μιας κακώς εννοούμενης πλέον, ομοψυχίας , που καταλήγει, όμως σε κακοψυχία, συγκεντρωτισμό, αδιαλλαξία και αδιαφάνεια, αδικώντας και ταλαιπωρώντας ασφαλισμένους.

⛔️Ο ΙΑΣΩΝ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΑΔΙΚΙΑ

Ο συνάδελφος , από τους πιο καλούς και γνωστούς στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ και την κριτική Κινηματογράφου, εργάστηκε με πάθος, γνώση και συνέπεια, 40 ολόκληρα χρόνια .ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΑ.

Δεν απέκτησε οικογένεια κι άφησε πίσω του , μόνο μια Μάνα, την Κυρία Αγγελική , που είχε την ατυχία να κηδέψει το παιδί της.

Η τραγική 82χρονη μητέρα του τον βρήκε νεκρό στο κρεβάτι του ενοικιαζόμενου σπιτιού τους στην Κυψέλη.Όποια άλλη ακίνητη περιουσία πατρική ή προσωπική του Ιασονα, μετά από τόσα χρόνια σκληρής δουλειάς, είχε χαθεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Ανασφάλιστη, χωρίς καμμία σύνταξη, καθώς δεν εργάστηκε ποτέ,ζούσε με το μοναδικό παιδί της ,μέχρι τη νύχτα του θανάτου του.

Από το 2003 και για 22 ολόκληρα χρόνια ασφαλίζεται στον ΕΔΟΕΑΠ, ως έμμεσο προστατευόμενο μέλος του Ιασονα,με ΑΜ 05680-00 .

⛔️ Εν ενεργεία ο άτυχος συνάδελφος δεν πρόλαβε να πάρει ούτε ένα ευρώ σύνταξης, επικουρικής και εφ άπαξ μετά από 40 χρόνια εργασίας. Όλες του οι κρατήσεις πήγαν στον δημόσιο κορβανα και στα ταμεία του Ταμείου μας.

Τα δεδομένα είναι τα εξής :

Μετά τον θάνατο του Ιάσονα, η μητέρα και εγώ η ίδια εκπροσωπώντας την, πληροφορήθηκαμε ότι :

1️⃣⚫️Δεν δικαιούται Κύριας Σύνταξης από τον ΕΦΚΑ/ ΕΤΑΠ ΜΜΕ γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου ν.4387/2016

εξαίρεσε τους γονείς του θανόντα, από το δικαίωμα στη σύνταξη του!!

2️⃣⚫️Δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ από το εφ άπαξ του γιου της, μια και κληρονόμησε μόνο τα χρέη του στην εφορία και φυσικά, εξ αυτού, υποχρεώθηκε σε δήλωση αποποίησης.

3️⃣⚫️Δεν δικαιούται μηνιαίας επικουρικής σύνταξης ,240€ από τον ΕΔΟΕΑΠ γιατί της ζητούν να αποδείξει τώρα αυτό που ο ΕΔΟΕΑΠ δεχόταν επί 22 χρόνια ! Οτι δλδ είναι ασφαλισμένη ως προστατευόμενο μέλος του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη‼️

4️⃣⚫️Διαγράφεται από τον Κλάδο Υγείας του ΕΔΟΕΑΠ, στους 6 μήνες από το θάνατο του παιδιού της , γιατί πρέπει να αποδείξει , το γνωστό τοις πάσι,ότι έμενε μαζί του (!) και γιατί ένα ισχνό ενοίκιο που εισπράττει ξεπερνά κατά… 70€ το μήνα, το εισόδημα που ο νόμος ορίζει για τους ασφαλισμένους στο ΔΗΜΟΣΙΟ/ ΕΦΚΑ !

🔴ΠΡΟΣΟΧΗ:Στα υπό 1 και 2 μαύρα σημάδια , παραπάνω δεν χωρά καμία θεραπεία . Ο νόμος για τον ΕΦΚΑ είναι ρητός και το Δημόσιο/Εφορία, προηγούνται πάντα στην είσπραξη χρεών, ακόμη κι από τον τάφο …

⚫️⚫️Τις άλλες δύο μαύρες κουκίδες όμως , κι αφού πάλεψα ένα χρόνο, όσο μπορούσα με τους διοικούντες και διευθύνοντες τον ΕΔΟΕΑΠ , τις αφήνω εδώ να σημαδεύουν την απάνθρωπη, απαράδεκτη και παράνομη συμπεριφορά τους απέναντι, όχι απλά σε μια υπέργηρη και απροστάτευτη μάνα, που θρηνεί παιδί , αλλά απέναντι στη Μνήμη ενός συναδέλφου, που εργάστηκε σκληρά ,τίμησε το επάγγελμα μας και δεν πρόλαβε να γεράσει.

⛔️Η περίπτωση της μητέρας του Ιασονα Τριανταφυλλιδη είναι χαρακτηριστική του φαινομένου, που δεν θα κουραστώ να πολεμάω μέχρι να κλείσω τα μάτια μου .

♦️Γιατι ο ΕΔΟΕΑΠ ήταν όχι από το… 2018 , αλλά από την ίδρυση του, και για 50 χρόνια, μέχρι τη μεγάλη οικονομική κρίση, το καλύτερο κοινωνικό κράτος στην Ελλαδα. Και,

♦️Γιατι ο ΕΔΟΕΑΠ κινδυνεύει να καταντήσει η καλύτερη ΦΕΝΑΚΗ κοινωνικού κράτους της Ευρώπης , για να παραφράσω τα επηρμένα και υπερφίαλα λόγια,που επαναλαμβάνει ο Σταύρος Καπακος στις ΓΣ μας.

♦️Δεν έχει νόημα να παραθέσω όλα τα πρωτοκολλημένα έγγραφα με τις αιτήσεις και την επ’ ονοματι μου αλληλογραφία για ένα περίπου χρόνο ,με τις υπηρεσίες και τη διοίκηση του Ταμείου.

Είναι όλα στη διάθεση, όποιου τα θέλει.

♦️Και αποδεικνύουν, δυστυχώς , ότι ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ένα κέλυφος χωρίς Ψυχή, που λειτουργεί με όρους Δημοσίου και όχι Αυτοδιοικούμενου , Αυτοδιαχειριζομενου και Αλληλέγγυου Οργανισμού ΝΠΙΔ‼️

⛔️Απηυδησμενη από τις συνεχείς, προφορικές και γραπτές διαφοροποιήσεις στο θέμα, τόσο Διοικητικών, όσο και Διευθυντικών στελεχών του ΕΔΟΕΑΠ και προκειμένου να πειστούν ότι δεν θα…. πάνε φυλακή, όπως μου είπαν , αν δώσουν στην τραγική μητέρα επικουρική και συνοδά, Περίθαλψη , ζήτησα , πήρα και προσκόμισα στο ΔΣ , αδιαμφισβήτητη και ικανή ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ, που καταλήγει συμπερασματικά :

« Οι γονείς θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων μελών του ΕΔΟΕΑΠ, η συντήρηση των οποίων βάρυνε τους θανόντες , δικαιούνται επικουρικής σύνταξης από τον Οργανισμό παρότι δεν δικαιούνται να λάβουν κύρια σύνταξη για την ίδια αιτία από τον ΕΦΚΑ».

17 Μαρτίου 2025 .

Τι χρειαζόταν για να λυθεί το θέμα ? Μια ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, που δεν λήφθηκε 12 μήνες!

⚫️Σήμερα , 26 Ιανουαρίου 2026 η μητέρα του Ιασονα όχι μόνο δεν παίρνει το 70% της επικουρικής σύνταξης του παιδιού της , αλλά ζει με την αγωνία ότι θα διαγραφεί από το Μητρώο του ΕΔΟΕΑΠ και τον Κλάδο Υγείας στον οποίο ανήκει 22 χρόνια.

Μια σολομωντεια δήθεν λύση, βρέθηκε από το ΔΣ τέλος Ιουνίου , προκειμένου να αποφύγουν να πάρουν απόφαση και κάνει τα πράγματα χειρότερα ‼️

⚫️Αποφάσισαν ότι δεν θα…αποφασίσουν ‼️

Προκειμένου να μη τη…διαγράψουν, έδωσαν αναβολή συζήτησης, της από τον Ιανουάριο του 25 αιτήσεως της, μέχρι την 31/12/2025.

Και τον Δεκέμβριο, ξαναποφάσισαν να μην…. αποφασίσουν, παρατείνοντας την ασφάλιση της ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΣ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026 και κρατώντας την όμηρο, αδύναμη καθώς είναι να αντιδράσει!

⚫️Είναι πικρό και οδυνηρό να περιγράψω εδώ τον γολγοθά αυτών των 12 μηνών, που θα συνεχίζεται μέχρι το Δεκέμβριο του 2026‼️

Και κάθε Δεκέμβριο,εφεξής (??)

Η αξιοπρέπεια αυτής της γυναίκας , όπως και ο πόνος της δεν περιγράφονται.

❌Ότι κι αν απαντήσουν στα παραπάνω οι διοικούντες και διευθύνοντες , όσες διατάξεις νόμων του ΕΦΚΑ κι αν επικαλεστούν, με την επικίνδυνη αντίληψη τους ότι δήθεν αφορούν και τον ΕΔΟΕΑΠ , είναι ΕΝ ΑΔΙΚΩ.

Και Καταστατικά και Ηθικά !

Δυστυχώς επέλεξαν να ακροβατούν στα όρια της νομιμότητας ,ενώ γνωρίζουν ότι δεν έχουν το δικαίωμα να παρέχουν υπηρεσίες Υγείας σε άτομο χωρίς ασφαλιστικό δεσμό με τον ΕΔΟΕΑΠ.

Κι αυτός, για την περίπτωση της μητέρας του Ιασονα είναι η επικουρική σύνταξη,που παράνομα της αρνούνται και απάνθρωπα της στερούν από τον περασμένο Φεβρουάριο. Περιμένουν, άραγε, να πεθάνει ή πιστεύουν ότι είναι αιώνιοι στις καρέκλες τους?

⛔️Και τώρα τι ζητάς Σπανοπούλου , θα πείτε κάποιοι,ιδίως συνάδελφοι και πληνάδελφοι…

Τι μπορούμε να κάνουμε, θα ρωτήσετε κάποιοι άλλοι.

♦️Σας ζητώ να σκεφθείτε τι θα αντιμετωπίσουν οι δικοί μας άνθρωποι μετά το θάνατο μας.

♦️Σας παρακαλώ να γνωρίζετε τα δικαιώματα σας και να μην επιτρέπετε σε κανέναν ευθυνόφοβο καρεκλοκένταυρο διοικούντα ή χαρτογιακά διευθύνοντα να κραδαίνει νόμους και διατάξεις του ΕΦΚΑ και του ΕΟΠΠΥ για να σας πείσει ότι αφορούν και τον ΕΔΟΕΑΠ.

🌺🤞Και Μέρα, που είναι θα ήθελα να ξανακούσω τη φωνή του Ιάσονα: « Σε λατγεύω »…

Επειδή,δυστυχώς δεν μπορώ, ανανεώνω την υπόσχεση, που έδωσα στον Ιάσονα, με την ευχή να μη βρεθεί κανείς μας στη θέση της αγαπημένης του Μητέρας. Που δεν ζητάει από κανέναν χάρη ή εξαίρεση, αλλά ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ !

Με λύπη και θυμό, με πικρία και αγανάκτηση γράφω τα παραπάνω βεβαιώνοντας την ακρίβεια, την αλήθεια, το δίκιο τους αλλά και το δίκιο της Κυρίας Αγγελικής, μέχρι κεραίας.ΕΡΡΩΣΘΕ🤞🌺

Ελένη Σπανοπούλου,

Δημοσιογράφος

τ.Προεδρος ΔΣ ΕΔΟΕΑΠ

ΥΓ όσοι συνάδελφοι θα ήθελαν πληρέστερο ρεπορτάζ για το θέμα, παρακαλώ να αναζητήσουν την ανάρτηση μου στην κλειστή FB ομάδα ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ.