DWTS: Αποχώρηση-έκπληξη από το χορευτικό σόου – ΒΙΝΤΕΟ

To 5o live του Dancing with the Stars (DWTS) ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Εκτός από τις 13 εντυπωσιακές χορογραφίες, τις αυστηρές κριτικές και τις αστείες ατάκες, ένα από τα ζευγάρια αποχώρησε από το χορευτικό σόου.

Τα δύο ζευγάρια που συγκέντρωσαν τη χαμηλότερη βαθμολογία και ήρθαν αντιμέτωπα με την αποχώρηση ήταν η Έλενα Τσαγκρινού με τον Βλαντιμίρ και ο Πάνος Γιαννακόπουλος με τη Μαρίλη.

Τελικά το ζευγάρι που δεν κατάφερε ήταν η Έλενα Τσαγκρινού με τον Βλαντιμίρ, που θεωρούνταν και ένα από τα φαβορί του DWTS.

Η Έλενα χόρεψε με τον Βλαντιμίρ μια «καυτή» Salsa, με την εμφάνισή της να διχάζει όσο καμία άλλη εμφάνιση την κριτική επιτροπή.