Buongiorno: Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά – Οι νέες προσθήκες στην ομάδα της

Enikos Newsroom

Media

Buongiorno Σκορδά

Το Buongiorno, με τη Φαίη Σκορδά, ετοιμάζεται για τη δυναμική επιστροφή του από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 09:20, στο MEGA.

Η ψυχαγωγική εκπομπή του MEGA έρχεται για δεύτερη σεζόν για να φέρει ξανά την αισιοδοξία και την ενέργεια στην καθημερινότητα των τηλεθεατών. Το «Buongiorno» κατάφερε να εδραιωθεί και να κυριαρχήσει στην πρωινή ζώνη, επιβεβαιώνοντας πως η επιτυχία δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, ουσιαστικής θεματολογίας που αγγίζει την επικαιρότητα και μιας οικοδέσποινας που συνδέεται βαθιά με το τηλεοπτικό κοινό.

Η Φαίη Σκορδά απέδειξε την περσινή σεζόν την τηλεοπτική της ωριμότητα, διανύοντας ίσως την καλύτερη στιγμή στην καριέρα της. Η Φαίη ξεχώρισε με τον καθαρό της λόγο, την έμφυτη ευγένεια και την πηγαία ζεστασιά που εμπνέει εμπιστοσύνη και οικειότητα. Η επιτυχία του «Buongiorno» είναι συνυφασμένη με την ικανότητά της να δημιουργεί έναν αληθινό διάλογο με το κοινό της.

Δίπλα στη Φαίη Σκορδά θα βρεθεί ξανά η γνώριμη πλέον ομάδα της, όπου κάθε μέλος ξεχωρίζει με τη μοναδική του προσωπικότητα: ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με τον αυθορμητισμό και το πάντα εύστοχο σχόλιό του, η Νάνσυ Νικολαΐδου με την ευαισθησία και την κριτική ματιά της, η Ευάννα Ζουμπούρογλου με τη νεανική και φρέσκια δυναμική της, η Κατερίνα Ζαρίφη με το αστείρευτο χιούμορ και την εκρηκτική της παρουσία.

Buongiorno Σκορδά

Στην παρέα προστίθεται ο Άρης Καβατζίκης, έμπειρος δημοσιογράφος με πολυετή πορεία στα media, που διακρίνεται όχι μόνο για την επαγγελματική το καταξίωση, αλλά και την ανεπιτήδευτη θετική διάθεσή του.

Την ομάδα ενισχύει ο δημοσιογράφος Ιάσονας Τσόλης. Με σοβαρότητα, σύγχρονη ματιά στην ενημέρωση και μάχιμο ρεπορτάζ, θα μεταφέρει καθημερινά την τρέχουσα επικαιρότητα.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, βετεράνος της ελληνικής τηλεόρασης, συνεχίζει και φέτος, ως η φωνή που ανατρέπει τις ισορροπίες με τον ξεχωριστό, αιχμηρό λόγο του.

Η Βίκυ Παγιατάκη παρουσιάζει τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας, ενώ ο Δημήτρης Σκαρμούτσος προτείνει πρωτότυπες συνταγές και ιδέες για το καθημερινό τραπέζι.

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, το «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά επιστρέφει για να κάνει και φέτος τη διαφορά.

