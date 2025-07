Μπεν Στίλερ: Τιμά τους εκλιπόντες γονείς του στο ντοκιμαντέρ «Stiller & Meara: Nothing is Lost»

Ο ηθοποιός Μπεν Στίλερ, τιμά τους εκλιπόντες γονείς του σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για την Apple TV+, με τίτλο «Stiller & Meara: Nothing is Lost».

Το ντοκιμαντέρ θα αναδείξει τον πολιτιστικό αντίκτυπο των γονιών του Στίλερ, των κωμικών Τζέρι Στίλερ και Αν Μίρα και θα εξετάσει πώς οι καριέρες τους επηρέασαν την οικογενειακή ζωή, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας streaming.

«Νιώθω πολύ τυχερός που συνεργάζομαι για άλλη μια φορά με την απίστευτη ομάδα της Apple TV+», δήλωσε ο Αμερικανός σταρ του Χόλιγουντ, ηθοποιός, κωμικός, σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος.

«Αυτή τη φορά σε ένα πρότζεκτ που είναι πολύ προσωπικό για μένα και την οικογένειά μου. Είναι συναρπαστικό που επιτέλους μπορώ να το μοιραστώ με το κοινό. Και μεγάλη τιμή να τιμήσω τους γονείς μου, τόσο όπως τους γνώριζα μεγαλώνοντας, όσο και όπως τους γνώρισα με νέους τρόπους μέσα από τη δημιουργία αυτής της ταινίας».

This is a film I’ve been working on for a while. It is coming out Oct. 17th. It’s about (our) family and parents and kids and creativity and other stuff too. pic.twitter.com/WO1WWO1aze

— Ben Stiller (@BenStiller) July 23, 2025