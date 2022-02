All of Us Are Dead: Το νέο “Squid Game” σαρώνει στο Netflix – ΒΙΝΤΕΟ

Όταν τελείωσε η πρώτη σεζόν του Squid Game, οι συνδρομητές του Netflix έψαχναν απεγνωσμένα για μία αντίστοιχα καλή κορεάτικη σειρά για να κολλήσουν και πάλι.

Πριν από μερικές ημέρες κυκλοφόρησε το All of Us Are Dead (Είμαστε Όλοι Νεκροί). Αρκετοί περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία τη συγκεκριμένη σειρά, καθώς θα πρόκειται για μία σειρά με ζόμπι, που συνδυάζει την κουλτούρα της Νότιας Κορέας. Και είχαν απόλυτο δίκιο.

Το All of Us Are Dead αποτελεί τη νέα “τρέλα” του Netlfix μετά το Squid Game. Σύμφωνα με το Deadline, η νέα κορεατική σειρά κατάφερε να φτάσει στο No.1 του Netflix σε μόλις μία εβδομάδα. Το Squid Game είχε καταφέρει το ίδιο σε μόλις τέσσερις ημέρες.

Επίσης, το All of Us Are Dead μετράει ήδη περισσότερες πάνω από 125 εκ. ώρες προβολών παγκοσμίων, ξεπερνώντας τη Νο.1 αγγλόφωνη σειρά του Netflix, Ozark (97 εκατ. ώρες προβολών).

All of Us Are Dead: πρώτο και στην Ελλάδα

Η νέα τρέλα του Netflix έχει κατακτήσει και το ελληνικό κοινό, καθώς η σειρά βρίσκεται στο No1 της σχετικής λίστας από την προηγούμενη Τρίτη, δηλαδή από την 5η ημέρα της κυκλοφορίας της.

All of Us Are Dead: Δείτε το τρέιλερ της νέας “τρέλας” του Netflix

All of Us Are Dead (Είμαστε Όλοι Νεκροί)

Ένα λύκειο γίνεται το επίκεντρο έξαρσης ενός ιού ζόμπι. Παγιδευμένοι μαθητές πρέπει να βρουν πώς θα αποδράσουν – αλλιώς θα μολυνθούν κι αυτοί από τη λύσσα.