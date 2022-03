Αλέξανδρος Πονομάροβ: Η εισβολή στην Ουκρανία και η προπαγάνδα – ΒΙΝΤΕΟ

Στην παρέα του «The 2Night Show» ήταν ο Αλέξανδρος Πονομάροβ, ο οποίος είναι χορευτής, YouTuber, αλλά και οδοντίατρος.

Ο νεαρός Ουκρανός, που ζει 14 χρόνια στην Ελλάδα, μοιράστηκε την ενδιαφέρουσα πορεία της ζωής του. Η συμμετοχή του στο «So you think you can dance», οι σπουδές στην Οδοντιατρική και τα φθηνότερα ταξίδια που έχει καταφέρει να κάνει σε όλο τον κόσμο και προβάλλονται στο πετυχημένο κανάλι του στο YouTube.

Ο Αλέξανδρος μίλησε συγκινημένος, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εξέφρασε την ανησυχία για τον πατέρα και την αδελφή του και περιέγραψε την κατάσταση που ζουν οι συμπατριώτες του, μετά από την επίθεση που δέχτηκε η χώρα του από έναν «αδελφικό» λαό.

“Ο μοναδικός τρόπος για να φύγεις από την Ουκρανία είναι με αυτοκίνητο αλλά είναι δύσκολο γιατί δεν υπάρχει βενζίνη. Πολλοί επιλέγουν να μείνουν. Μίλησα με τον μπαμπά μου και τους συγγενείς μου, κάποιοι επέλεξαν να μείνουν σε εθελοντική άμυνα με όπλα. Έκανα ένα βίντεο για την Ουκρανία για να εξηγήσω τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια εισβολή στο έδαφος της Ουκρανίας και έχει συμβεί ξανά το 2014 στην Κριμαία. Και είχαμε και τον πόλεμο στο Ντονμπάς. Δεν έχουμε μίσος προς τον ρώσικο λαό. Ο λαός δεν είναι εχθρός μας. Είδα σχόλια ότι καταδικάζουν τον πόλεμο, αλλά… Σε μια εισβολή δεν υπάρχει δικαιολογία, είναι φανερή όπως με τη Γεωργία, δεν θέλω να υπάρχει προπαγάνδα” είπε μεταξύ άλλων ο Αλέξανδρος Πονομάροβ.

Δείτε ένα σχετικό απόσπασμα