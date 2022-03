The 2night Show απόψε με την Αγγελική Ηλιάδη και τον Αλέξανδρο Πονομάροβ

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Αγγελική Ηλιάδη.

Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια μιλάει για την πρόσφατη εμπειρία της στη «Φάρμα», για το ατύχημα που την ανάγκασε να αποχωρήσει καθώς και για τις δύσκολες ώρες που πέρασε στο

παιχνίδι, ενώ ο πατέρας της βρισκόταν στο νοσοκομείο. Γιατί θεωρεί «αδελφή» της, τη Σάσα Μπάστα; Υπάρχει κάποιος συμπαίκτης της που δεν θα ήθελε να συναντήσει; Η Αγγελική εξηγεί πώς κατάφερε ο Γρηγόρης Αναστασιάδης να «μπει» στην καρδιά της και ποια είναι τα μελλοντικά τους σχέδια.

Τι την κάνει να είναι δυνατή; Πώς κατάφερε να ξεπεράσει τη διαταραχή πανικού; Τι μήνυμα στέλνει στην αγαπημένη της μητέρα που στέκεται βράχος δίπλα της; Τέλος, συναντά τον μικρό Σπύρο Ντούγια, κάνουν μαθήματα φωνητικής, ενώ εκείνος προσπαθεί, απεγνωσμένα, να την «γλυκάνει» με τις καραμελίτσες του. Θα τα καταφέρει;

Στην παρέα του «The 2Night Show» έρχεται και ο Αλέξανδρος Πονομάροβ, ο οποίος είναι χορευτής, YouTuber, αλλά και οδοντίατρος. Ο νεαρός Ουκρανός, που ζει 14 χρόνια στην Ελλάδα, μοιράζεται μαζί μας την ενδιαφέρουσα πορεία της ζωής του. Η συμμετοχή του στο «So you think you can dance», οι σπουδές στην Οδοντιατρική και τα φθηνότερα ταξίδια που έχει καταφέρει να κάνει σε όλο τον κόσμο και προβάλλονται στο πετυχημένο κανάλι του στο YouTube. Πώς κατάφερε να ταξιδέψει στη Βιέννη με 0,1 ευρώ και στο Λας Βέγκας με 100 ευρώ; Σε ποια πόλη έχει μετακομίσει για βιοποριστικούς λόγους; Τέλος, μιλάει συγκινημένος, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκφράζει την ανησυχία για τον πατέρα και την αδελφή του και περιγράφει την κατάσταση που ζουν οι συμπατριώτες του, μετά από την επίθεση που δέχτηκε η χώρα του από έναν «αδελφικό» λαό.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.