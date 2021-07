Μετά λοιπόν και τις πρώτες φωτογραφίες των γυρισμάτων που κυκλοφόρησαν, οι fans θέλουν φυσικά να πάρουν μια πρώτη γεύση από την γκαρνταρόμπα των πρωταγωνιστριών, αφού εάν υπήρξε μια σειρά που ταυτίστηκε με τη μόδα, αυτή είναι το “Sex and the City”.

Οι παπαράτσι συνέλαβαν την Sarah Jessica Parker στο πλατό του “And just like that” με ένα υπέροχο button down φόρεμα σε έντονο μωβ από την Carolina Herrera, σε tiered style, με τα χαρακτηριστικά βολάν. Το outfit συμπληρώθηκε από μια statement μαύρη ζώνη με studs και μαύρες κλασικές γόβες Manolo Blahnik, ενώ η τηλεοπτική Carrie συμπλήρωσε το σύνολο με ένα μεγάλο πράσινο clutch και χρυσά κοσμήματα.

Στη σκηνή διακρίνουμε επίσης τις Cynthia Nixon και Kristin Davis με maxi ανάλαφρα καλοκαιρινά φορέματα, από την εταιρία L’AGENCE και την σχεδιάστρια Emilia Wickstead αντίστοιχα. Η αλήθεια είναι ωστόσο πως ο πήχης έχει τοποθετηθεί πολύ ψηλά για τη νέα στυλίστρια της σειράς, Molly Rogers, μετά το iconic style που δημιούργησε για όλες τις πρωταγωνίστριες η Patricia Field.