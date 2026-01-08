ΕΛ.ΑΣ. για αγροτικές κινητοποιήσεις: «Αναφορές σχετικά με ολική διακοπή κυκλοφορίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» 

Enikos Newsroom

κοινωνία

αγρότες - Κάστρο

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, σχετικά με την κυκλοφορία στο εθνικό οδικό δίκτυο, διευκρινίζοντας ότι διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Σχετικά με ρεπορτάζ που αναπαράγονται στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, διευκρινίζεται ότι η κυκλοφορία σε όλο το Εθνικό δίκτυο διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς και εναλλακτικές οδούς, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών.

Ως εκ τούτου αναφορές σχετικά με ολική διακοπή κυκλοφορίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Επισημαίνεται ότι, έχουν εκδοθεί ήδη σχετικές ανακοινώσεις για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα επικαιροποιούνται ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο».

Ενδεικτικές ανακοινώσεις για την περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας:

08-01-2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων (Στερεά Ελλάδα)

08-01-2026: Ανακοίνωση Γ.Ε.Δ. Θεσσαλίας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Συνολικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στο ειδικό μπάνερ στο site της ελληνικής αστυνομίας στο υπερσύνδεσμο:

https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/ 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η παραβατικότητα των νέων δεν αντιμετωπίζεται με φόβο

ΕΟΦ: Οδηγίες για ατομικές παραγγελίες φαρμάκων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα

Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ: Πράσινο φως για την υλοποίηση νέων υποδομών Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης Αποβλήτων

ΔΥΠΑ: Ευκαιρία εργασίας με περισσότερες από 1.000 θέσεις από 40 επιχειρήσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:45 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία με δύο νεκρούς στην Κορινθία: Η στιγμή που το αυτοκίνητο «μπαίνει» στο βενζινάδικο πριν καταλήξει σε σπίτι – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στα Εξαμίλια Κορινθίας έρχεται ...
16:45 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ιστιοφόρο προσάραξε στην Ερέτρια εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων – Δείτε βίντεο

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν την Εύβοια, με την Ερέτρια να βρ...
16:40 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Εύβοια: Θρήνος στο τελευταίο «αντίο» στον 15χρονο μαθητή που έπεσε από τη γέφυρα

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Χαλκίδας από τον τραγικό θάνατο του 15χρονου Λεωνίδα, ενός ...
16:05 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ζημιές από την κακοκαιρία στην Κω: Τα μποφόρ έριξαν κολώνες φωτισμού – Έσπασαν τα μπλόκια στο λιμάνι – ΒΙΝΤΕΟ

Αρκετές ζημιές προκάλεσε στο λιμάνι της Κω η κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή. Οι ισχυροί άν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι