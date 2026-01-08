ΕΛ.ΑΣ. για αγροτικές κινητοποιήσεις: «Αναφορές σχετικά με ολική διακοπή κυκλοφορίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» 

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, σχετικά με την κυκλοφορία στο εθνικό οδικό δίκτυο, διευκρινίζοντας ότι διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Σχετικά με ρεπορτάζ που αναπαράγονται στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, διευκρινίζεται ότι η κυκλοφορία σε όλο το Εθνικό δίκτυο διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς και εναλλακτικές οδούς, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών.

Ως εκ τούτου αναφορές σχετικά με ολική διακοπή κυκλοφορίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Επισημαίνεται ότι, έχουν εκδοθεί ήδη σχετικές ανακοινώσεις για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα επικαιροποιούνται ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο».

Ενδεικτικές ανακοινώσεις για την περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας:

08-01-2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων (Στερεά Ελλάδα)

08-01-2026: Ανακοίνωση Γ.Ε.Δ. Θεσσαλίας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Συνολικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στο ειδικό μπάνερ στο site της ελληνικής αστυνομίας στο υπερσύνδεσμο:

https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/