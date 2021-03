Μία νέα αποχώρηση πρόκειται να ταράξει τα νερά στο MasterChef. Στην τελευταία δοκιμασία αποχώρησης την πόρτα της εξόδου από το ριάλιτι μαγειρικής είδε ο Κωστής. "Στεναχωριέμαι που θα φύγω. Δεν ήθελα να φύγω ακόμα, να έφτανα τουλάχιστον στην δωδεκάδα. Αλλά I will be back soon", είχε πει ο πρώην παίκτης του MasterChef λίγο πριν από την αποχώρησή του.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η Φαίη Σκορδά στην εκπομπή 'Το Πρωινό' θα υπάρξει μία οικειοθελής αποχώρηση από την 'κλίκα της τριάδας'. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εξαιτίας αυτής της αποχώρησης στο ριάλιτι μαγειρικής θα επιστρέψει ο Κωστής.