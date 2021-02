Χωρίς αλλαγές σε πρόσωπα αναμένεται να επιστρέψει το «Greece’s next top model» τον Σεπτέμβριο στο Star. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία παραγωγής επιθυμεί να συνεχίσει με την ίδια επιτροπή, ενώ δεν φαίνεται για την ώρα πρόθεση αποχώρησης από κάποιο μέλος. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Μάιο. Tο επόμενο GNTM θα επιστρέψει με… μεικτή σύνθεση, αγόρια και κορίτσια. Αμέσως μετά τον τελικό του ριάλιτι μοντέλων, που ανέδειξε νικητή τον Ηρακλή Τσουζίνοφ, το Star κάλεσε το κοινό να δηλώσει συμμετοχή στο… «GNTM 4», ανακοινώνοντας παράλληλα ότι τα αγόρια και τα κορίτσια θα επιστρέψουν («Boys and girls will be back»).

Παρότι στις αρχές της μετάδοσης του «GNTM3» υπήρχαν δεύτερες σκέψεις για το αν το ριάλιτι θα πρέπει να επιστρέψει με διάταξη αρρένων και θηλέων, η πορεία έπεισε ότι η «συνταγή» αυτή δεν πρέπει να αλλάξει. Τα ποσοστά τηλεθέασης και το γεγονός ότι όχι μόνο κέρδισε αγόρι, αλλά τρεις στους τέσσερις φιναλίστ ήταν αρσενικού γένους, έγειραν την πλάστιγγα υπέρ ενός ακόμα «μεικτού» «Greece’s next top model».

Πηγή: Reallife