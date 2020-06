Γεμάτο εκπλήξεις και εξαιρετικές ερμηνείες ήταν το επεισόδιο του Just The 2 Of Us. Στο τέλος του show το ζευγάρι με τη χαμηλότερη βαθμολογία αποχώρησε. Τα δύο ζευγάρια που συγκέντρωσαν τη χαμηλότερη βαθμολογία ήταν ο Λεωνίδας με την Κρυσταλλία και ο Τρύφωνας Σαμαράς με τη Χαρά Βέρα. Ο Νίκος Κοκλώνης τελικά ανακοίνωσε πως από το λαμπερό σόου αποχωρούν ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης και η Κρυσταλλία.

O ταλαντούχος ηθοποιός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του από τη συγκίνηση, τη στιγμή που αποχαιρετούσε τους κριτές.