Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Είναι από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης

Σύνοψη από το

  • Ένα κουίζ για την παλιά Αθήνα καλεί τους αναγνώστες να αναγνωρίσουν μια γνωστή πλατεία της πόλης από φωτογραφίες μιας άλλης εποχής, καθώς είναι από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πρωτεύουσας.
  • Η φωτογραφία τραβήχτηκε τη δεκαετία του 1880 από τον Πέτρο Μωραΐτη και σήμερα το σημείο είναι αγνώριστο.
  • Έχετε 100% περάσει από εκεί και μάλιστα όχι μία φορά…
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

timeout

Σύνταγμα παλιά Αθήνα

Πόσο καλά γνωρίζεις την Αθήνα; Ακόμα κι αν μένεις χρόνια στην πρωτεύουσα, ακόμα κι αν έχεις ανακαλύψει τα εμβληματικά αθηναϊκά στέκια, ακόμα κι αν έχεις επισκεφτεί τις πιο δημοφιλείς συνοικίες της πόλης, πιστεύεις πως θα μπορούσες να αναγνωρίσεις με ευκολία μία γνωστή περιοχή της Αθήνας αν έβλεπες φωτογραφίες της από μία άλλη εποχή;

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις το σημείο; Είναι ένα από τα πιο γνωστά κτίρια της πόλης

Κατά γενική ομολογία, οι εικόνες αυτές δεν μοιάζουν με την πόλη που ξέρουμε σήμερα. Μία από αυτές τις φωτογραφίες είναι και η παρακάτω. Εσείς μπορείτε να καταλάβετε ποια γνωστή πλατεία των Αθηνών φαίνεται στη φωτογραφία; Έχετε 100% περάσει από εκεί – και όχι μία φορά – καθώς είναι από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πρωτεύουσας.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία;

  • Πλατεία Ομονοίας
  • Πλατεία Συντάγματος
  • Πλατεία Κοτζιά
  • Πλατεία Κλαυθμώνος

Σύνταγμα παλιά Αθήνα

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Μπορείτε να αναγνωρίσετε την περιοχή; Σήμερα, εκεί βρίσκεται ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία βλέπετε την πλατεία Συντάγματος και την αρχή της οδού Ερμού. Η φωτογραφία που έχει τραβηχτεί τη δεκαετία του 1880 είναι του Πέτρου Μωραΐτη.

Δείτε το σημείο το 2022

Photo: iloveoldathens.blogspot.com

Η ιστορία της πλατείας Συντάγματος

Η ιστορία της πλατείας Συντάγματος ξεκινά το 1834. Μέχρι τότε, η περιοχή βρισκόταν στις παρυφές της πόλης και ονομαζόταν Περιβολάκια. Χαρακτηριστικό είναι πως το βόρειο μέρος, όπου συναντάται σήμερα το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και το κτίριο της Βουλής, θεωρούνταν εκτός ορίων πόλεως, καθώς το τείχος του Χασεκή χώριζε την περιοχή στα δύο. Στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα το Μέγαρο της Βουλής υπήρχε επίσης η περίφημη πηγή της Μπουμπουνίστρας, που πήγαζε από τους Αμπελόκηπους και ονομάστηκε έτσι λόγω της ορμητικότητας και του θορύβου που έκανε το νερό της, και η ομώνυμη Πύλη της Μπουμπουνίστρας.

Η πλατεία λόγω της κεντρικότατης θέσης της, είναι στενά συνδεδεμένη με την σύγχρονη αθηναϊκή και ελληνική ιστορία. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 1843 ονομαζόταν πλατεία Ανακτόρων. Πήρε τη σημερινή της ονομασία έπειτα από την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, με την οποία ο βασιλιάς Όθωνας υποχρεώθηκε από την στρατιωτική φρουρά της Αθήνας, που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία υπό την ηγεσία του συνταγματάρχη Δημητρίου Καλλέργη υποστηριζόμενη από μεγάλο πλήθος λαού, να συγκαλέσει εθνοσυνέλευση και να παραχωρήσει Σύνταγμα.

Η διαμόρφωση της πλατείας ξεκίνησε το 1846 και ολοκληρώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1850. Η πλατεία ήταν τετράγωνη και στο μέσο υπήρχε λίμνη με χρυσόψαρα, ένα τετράπλευρο μεγάλο ρολόι και μια οκταγωνική εξέδρα από μάρμαρο πάνω στην οποία παιάνιζε, κάθε Πέμπτη και Κυριακή, η μπάντα της Φρουράς. Πριν γίνει το Ζάππειο, η Πλατεία Συντάγματος θεωρείτο το μοναδικό πάρκο της Αθήνας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θέλετε να βρείτε τον έρωτα της ζωής σας μέσα στο 2026; Νέα μελέτη αποκαλύπτει πώς να το καταφέρετε

Χοληστερίνη: Πώς να τη μειώσετε έως και 30% χωρίς στατίνες

Διόδια: Πόσο κοστίζει το ταξίδι με αυτοκίνητο με τις νέες τιμές στους αυτοκινητόδρομους της Δυτικής Ελλάδας

Επίδομα μητρότητας: «Ξεκλειδώνει» για γυναίκες που το είχαν χάσει – Ποιες θα μπορούν να κάνουν ξανά αίτηση και θα λάβουν αν...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:00 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν οικονομική επιτυχία έως τις 11 Ιανουαρίου – «Αρπάξτε τις ευκαιρίες αλλά μην χάσετε τον σκοπό σας»

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, από τις 5 έως τις 11 Ιανουαρίου 2026, τρία ζώδια προ...
11:00 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Οι άνθρωποι που είναι πρωινοί τύποι, συνήθως διαθέτουν αυτά τα 8 μοναδικά χαρακτηριστικά σε σχέση με όσους προτιμούν το ξενύχτι

Το ξυπνητήρι χτυπά στις 5:30 π.μ. και, για πολλούς, η αποδοχή αυτής της συνήθειας αποτελεί μια...
10:00 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Τα χαμόγελα επιστρέφουν για 3 ζώδια – «Τέλος η μελαγχολία, ένα βάρος φεύγει επιτέλους από πάνω σας»

Από τις 4 Ιανουαρίου 2026, τρία 3 ζώδια βιώνουν μια ευτυχία που είχαν καιρό να νιώσουν. Η Φθίν...
09:00 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Αγόρασε μονόπετρο και σχεδίαζε να της κάνει μία παραμυθένια πρόταση γάμου, αλλά έχει δεύτερες σκέψεις – «Διστάζω γιατί μου φωνάζει και με προσβάλλει»

Δεν αξίζει πάντα τον κόπο να προσβάλλεσαι όταν ο σύντροφός σου λέει κάτι κακό ή φωνάζει, καθώς...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι