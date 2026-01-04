Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Είναι από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης

Πόσο καλά γνωρίζεις την Αθήνα; Ακόμα κι αν μένεις χρόνια στην πρωτεύουσα, ακόμα κι αν έχεις ανακαλύψει τα εμβληματικά αθηναϊκά στέκια, ακόμα κι αν έχεις επισκεφτεί τις πιο δημοφιλείς συνοικίες της πόλης, πιστεύεις πως θα μπορούσες να αναγνωρίσεις με ευκολία μία γνωστή περιοχή της Αθήνας αν έβλεπες φωτογραφίες της από μία άλλη εποχή;

Κατά γενική ομολογία, οι εικόνες αυτές δεν μοιάζουν με την πόλη που ξέρουμε σήμερα. Μία από αυτές τις φωτογραφίες είναι και η παρακάτω. Εσείς μπορείτε να καταλάβετε ποια γνωστή πλατεία των Αθηνών φαίνεται στη φωτογραφία; Έχετε 100% περάσει από εκεί – και όχι μία φορά – καθώς είναι από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πρωτεύουσας.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία;

Πλατεία Ομονοίας

Πλατεία Συντάγματος

Πλατεία Κοτζιά

Πλατεία Κλαυθμώνος

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία βλέπετε την πλατεία Συντάγματος και την αρχή της οδού Ερμού. Η φωτογραφία που έχει τραβηχτεί τη δεκαετία του 1880 είναι του Πέτρου Μωραΐτη.

Δείτε το σημείο το 2022

Η ιστορία της πλατείας Συντάγματος

Η ιστορία της πλατείας Συντάγματος ξεκινά το 1834. Μέχρι τότε, η περιοχή βρισκόταν στις παρυφές της πόλης και ονομαζόταν Περιβολάκια. Χαρακτηριστικό είναι πως το βόρειο μέρος, όπου συναντάται σήμερα το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και το κτίριο της Βουλής, θεωρούνταν εκτός ορίων πόλεως, καθώς το τείχος του Χασεκή χώριζε την περιοχή στα δύο. Στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα το Μέγαρο της Βουλής υπήρχε επίσης η περίφημη πηγή της Μπουμπουνίστρας, που πήγαζε από τους Αμπελόκηπους και ονομάστηκε έτσι λόγω της ορμητικότητας και του θορύβου που έκανε το νερό της, και η ομώνυμη Πύλη της Μπουμπουνίστρας.

Η πλατεία λόγω της κεντρικότατης θέσης της, είναι στενά συνδεδεμένη με την σύγχρονη αθηναϊκή και ελληνική ιστορία. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 1843 ονομαζόταν πλατεία Ανακτόρων. Πήρε τη σημερινή της ονομασία έπειτα από την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, με την οποία ο βασιλιάς Όθωνας υποχρεώθηκε από την στρατιωτική φρουρά της Αθήνας, που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία υπό την ηγεσία του συνταγματάρχη Δημητρίου Καλλέργη υποστηριζόμενη από μεγάλο πλήθος λαού, να συγκαλέσει εθνοσυνέλευση και να παραχωρήσει Σύνταγμα.

Η διαμόρφωση της πλατείας ξεκίνησε το 1846 και ολοκληρώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1850. Η πλατεία ήταν τετράγωνη και στο μέσο υπήρχε λίμνη με χρυσόψαρα, ένα τετράπλευρο μεγάλο ρολόι και μια οκταγωνική εξέδρα από μάρμαρο πάνω στην οποία παιάνιζε, κάθε Πέμπτη και Κυριακή, η μπάντα της Φρουράς. Πριν γίνει το Ζάππειο, η Πλατεία Συντάγματος θεωρείτο το μοναδικό πάρκο της Αθήνας.