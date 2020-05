Tο τραγούδι “Θυμός” της Πάολα σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους επέλεξαν για το live του Just The 2 Of Us η Βίκυ Χατζηβασιλείου και ο Κώστας Καραφώτης. Οι κριτές σχολίασαν μετά το τέλος της εμφάνισης του ζευγαριού ότι περιμένουν παραπάνω πράγματα από τη γνωστή παρουσιάστρια. Αυτό όμως που κυριάρχησε ήταν η αποκάλυψη της Δέσποινας Βανδή για το συγκεκριμένο τραγούδι αλλά και για τη συνεργασία της με τον Γιώργο Θεοφάνους. "Έχω μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με αυτό το τραγούδι. Ίσως κάποια στιγμή αργότερα σας το πω..." είπε η γνωστή τραγουδίστρια. Τον λόγο πήρε στη συνέχεια η Μαρία Μπακοδήμου η οποία είπε πως έμαθε ότι ο Γιώργος Θεοφάνους είχε γράψει τον "Θυμό" για τη Δέσποινα Βανδή.

"Τον "Θυμό τον έχω τραγουδήσει. Απλά τότε ήμουν σε μια φάση που έφευγα από τον Φοίβο και… τέλος πάντων τι να σας εξηγώ. Δεν υπάρχει λόγος τώρα. Το σημαντικό για εμένα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε γράφω με τον Γιώργο ξανά καινούρια τραγούδια. Ο Γιώργος είναι από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες και στιχουργούς" ανέφερε η Δέσποινα Βανδή, η οποία μιλώντας για τον Γιώργο Θεοφάνους σημείωσε επίσης: "Είναι ένας συνθέτης που μέχρι σήμερα ανατριχιάζω με το που ακούω τις μελωδίες του. Είναι υπέροχος".

Ο Γιώργο Θεοφάνους είναι καλεσμένος απόψε, στις 24:00, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω» στον ΑΝΤ1. Ο σπουδαίος συνθέτης μιλά για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, τη ζωή στην Κύπρο, τις μεγάλες επιτυχίες και τη συνεργασία του με τους κορυφαίους ερμηνευτές της μουσικής μας σκηνής.