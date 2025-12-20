Νιούκαστλ – Τσέλσι 2-2: Αλύγιστοι οι Λονδρέζοι

Νιούκαστλ και Τσέλσι μοιράστηκαν τα ημίχρονα, τα γκολ και τους βαθμούς στο ντέρμπι του «Σεντ Τζέιμς Παρκ» (2-2), στο πρώτο ματς για την 17η αγωνιστική της Premier League. Οι «καρακάξες» κυριάρχησαν στο πρώτο μέρος και με πρωταγωνιστή τον Νικ Βολντεμάντε, που πέτυχε δύο γκολ (4′, 20′), προηγήθηκαν με 2-0 και έθεσαν τις βάσεις για τη νίκη.

Στην επανάληψη όμως η ομάδα του Λονδίνου αντέδρασε δυναμικά και κατάφερε να μειώσει αρχικά με το εξαιρετικό σουτ-φάουλ του Ρις Τζέιμς (49′) και τελικά να ισοφαρίσει με τον Ζοάο Πέδρο στο 66ο λεπτό, φεύγοντας έτσι με το βαθμό της ισοπαλίας από τη βόρεια Αγγλία.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:

Νιούκαστλ-Τσέλσι 2-2 (4′, 20′ Βολντεμάντε-49′ Τζέιμς, 66′ Πέδρο)

Μπόρνμουθ – Μπέρνλι 20/12

Μπράιτον – Σάντερλαντ 20/12

Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ 20/12

Γουλβς – Μπρέντφορντ 20/12

Τότεναμ – Λίβερπουλ 20/12

Έβερτον – Άρσεναλ 20/12

Λιντς – Κρίσταλ Πάλας 20/12

Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γ. 21/12

Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 22/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)

Άρσεναλ 36

Μάντσεστερ Σίτι 34

Άστον Βίλα 33

Τσέλσι 29 -17αγ.

Κρίσταλ Πάλας 26

Μάντσεστερ Γ. 26

Λίβερπουλ 26

Σάντερλαντ 26

Έβερτον 24

Μπράιτον 23

Νιούκαστλ 23 -17αγ.

Τότεναμ 22

Μπόρνμουθ 21

Φούλαμ 20

Μπρέντφορντ 20

Νότιγχαμ Φόρεστ 18

Λιντς 16

Γουέστ Χαμ 13

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2