EPTFLIX: Δέκα νέες βραβευμένες ταινίες δωρεάν από σήμερα - Πώς μπορείτε να τις δείτε

Να μετατρέψει σε σινεμά το σπίτι μας και αυτό το Σαββατοκύριακο φιλοδοξεί το ΕΡΤTFLIX, με νέες ταινίες, εντυπωσιακά ντοκιμαντέρ και παλιότερες εκπομπές της ΕΡΤ που έγραψαν ιστορία στην τηλεόραση.

Από σήμερα ακόμη δέκα βραβευμένες ταινίες προστίθενται στη λίστα των ξένων ταινιών του EΡΤFLIX, τις οποίες οι τηλεθεατές μπορούν να δουν εντελώς δωρεάν στον χρόνο της επιλογής τους, είτε στην τηλεόρασή τους, είτε στον υπολογιστή τους, είτε ακόμη και στα τάμπλετς τους πληκτρολογώντας τη διεύθυνση https://webtv.ert.gr/

Συγκεκριμένα από σήμερα στις on demand πλατφόρμες της ΕΡΤ προστίθενται οι εξής ταινίες: «Βασίλισσα Βικτώρια: τα Χρόνια της Νιότης» (Young Victoria) με την Έμιλι Μπλάντ, «Γυναίκα είδωλο» (Factory Girl) με τη Σιένα Μίλερ και τον Γκάι Πιρς, «A Good Woman» με την τη Σκάρλετ Γιόχανσον και την Έλεν Χαντ, «Αύγουστος» (Augoust, Osage Country), με την Μέριλ Στρίπ και την Τζούλια Ρόμπερτς, «Στα όρια» (Rampart) με τον Γούντι Χάρελσον και τον Μπεν Φόστερ «The Matador» με τον Πιρς Μπρόσναν, «Όσο είμαστε νέοι» (While we’re young) με τους Μπεν Στίλερ και Ναόμι Γουότς, «Ο δρόμος του χρήματος» (Margin Call) με τους Κέβιν Σπέισι, Τζέρεμι Άιρονς, Ντέμι Μουρ, «Η Μαχαιριά» (The Cut), του Φατίχ Ακίμ και ο «Υπερσιβηρικός» (The Transsiberian) με τον Γούντι Χάρελσον, την Έμιλι Μόρτιμερ και τον Μπεν Κίνγκσλεϊ.